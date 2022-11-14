Мінфін сподівається залучити $8 мільярдів зовнішнього фінансування до кінця року

Міністерство фінансів у листопаді очікує надходження близько $4,8 млрд зовнішнього фінансування та близько $3 млрд на грудень.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Якби це був місяць, умовно кажучи, вересень чи жовтень, я б сказав, що ситуація в нас досить позитивна та оптимістична. Але оскільки грудень – останній місяць року і, як правило, грудневі витрати є найвищими і вищими за середньомісячні, тому, звичайно, ми зараз шукаємо всі можливості для того, щоб безболісно пройти і листопад, і грудень, і провести всі необхідні витрати та забезпечити фінансування дефіциту", – сказав Марченко.

Говорячи про фінансування січня-березня 2023 року, він повідомив, що ситуація ускладнюється тим, що на початку року менші податкові надходження при тому, що є питання прогнозованості зовнішньої допомоги.

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"Але ми над цим працюємо, і вже заявлено 18 млрд євро (від ЄС), частина з них буде направлена ​​в першому кварталі на фінансування дефіциту бюджету. Багато питань, пов'язаних із складнощами військового характеру, ми їх вирішуємо, сподіваємось, що отримаємо позитивні результати", – зазначив голова Мінфіну.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Наступного року уряд планує знизити дефіцит держбюджету до $3-4 млрд на місяць (сумарно $38 млрд за рік), розраховуючи на його фінансування США, МВФ та ЄС, а також залучити $17 млрд на екстрене відновлення.

За даними Мінфіну, обсяг фактично виділеного Україні міжнародними партнерами з початку війни фінансування на покриття дефіциту держбюджету на 26 жовтня становив $23,12 млрд, і ще $1 млрд – на відновлення, або сумарно 65% заявленої ними допомоги на загальну суму $36,96 млрд.