Євросоюз має змінити законодавство для виділення нової фінансової допомоги Україні, – єврокомісар

Європейському Союзу потрібно буде внести зміни до законодавства для того, щоб технічно було можливо надати Україні перші кошти з нового запропонованого пакета макрофінансової допомоги на 18 млрд євро вже в січні 2023 року.

Про це заявив єврокомісар Йоханнес Ган на брифінгу, передає Європейська правда.

"Для того щоб перерахувати перші кошти вже в січні, потрібно схвалити зміни до законодавства. Тож закликаю прийняти ці рішення швидко. Втім, відгуки, які ми бачили вчора на зустрічі міністрів фінансів та Європарламенту, свідчать, що є дуже велика підтримка. І я переконаний, що сумніви, які ще залишаються, можливо буде подолати", – сказав Ган.

Він зазначив, що пакет у такому форматі, як його пропонує Єврокомісія, дуже важливий для України, оскільки дасть упевненість щодо доступних коштів та спонукатиме інших міжнародних донорів до схожих рішень.

Посадовців Єврокомісії на брифінгу неодноразово запитували про план дій на випадок, якщо Угорщина заблокує це рішення, та чи теоретично можливо, що задля схвалення пакета підуть на якісь виняткові кроки. Угорщина вже заявила міністрам фінансів країн ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідних змін для підготовки пакета допомоги.

На це вони відповіли, що працюватимуть над тим, аби забезпечити згоду всіх країн-членів.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро в новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни.

Новий пакет макрофінансовї підтримки України до 18 млрд євро, зокрема передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця. Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Перші 3 млрд євро нової допомоги Євросоюз планує надати Україні на початку січня.