Угорщина заблокувала новий пакет допомоги Україні на 18 мільярдів, – Bloomberg
Угорщина повідомила міністрам фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакету допомоги Україні на 18 млрд євро на наступний рік.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
Зазначається, що в середу Європейська комісія запропонує надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.
Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.
Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня запропонує Європейському союзу фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік на загальну суму до 18 млрд євро. Зокрема, програма передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.
Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.
Перші 3 млрд євро нової допомоги Євросоюз планує надати Україні на початку січня.
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І після цього дорікати ЄС???
Варто спочатку в себе лайно прибрати
марионетки кремля чего то доброго для Украины.
до Паноніі з предуралля- зараз це--Кимі-Пермяцький округ.
Йшли в кінці 1Х століття через Київ зупинились в районі
так званого Угорського становища. І добре , що не залишились.
Перед Третьей мировой (не приведи, Господи) Венгрия поддерживает нацстскую Россию.
>Если на то пошло в Европе все работали на Гитлера, кроме сербов и греков.
Угорці не працювали на Гітлера. Вони йому служили.
Влада Угорщини - популісти, схильні до автократії (як і у нас заращ, доречі). Економіка тримається виключно на постійному фінансовому донорстві ЄС, Китаю, Росії.
Але, як у будь-якої популістичної автократії, більша частина цих грошей або зжирається корупцією, або тупо роздається для задоволення охлосу (вважай просирається).
Хай тоді не ниють, а жують мовчки.
Мерзкий народец и не славяне и не европейцы ...помесь цыган с чукчами.
Їхала автобаном,який побудований на кошти Евросоюзу,біля Будапешту - це космос...чому циганам так везе?Доречі,їх багато і в інших країнах еврозони...В Україні стільки циган немає.
Тут , в сім'ї з 5 чоловік не завжди знаходиться консенсус , з різних питань , то що вже казати про 27 " членів сім'ї " .
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
<...>
Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать.
- Ты бы лучше подождал здесь, - сказал Швейк Водичке у подъезда дома, - я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка. - Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…
<...>
- Ладно уж, пойдём вместе, - решил Швейк. - Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну… - и ещё тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.