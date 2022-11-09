Угорщина заблокувала новий пакет допомоги Україні на 18 мільярдів, – Bloomberg

Угорщина повідомила міністрам фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакету допомоги Україні на 18 млрд євро на наступний рік.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



Зазначається, що в середу Європейська комісія запропонує надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня запропонує Європейському союзу фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік на загальну суму до 18 млрд євро. Зокрема, програма передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Перші 3 млрд євро нової допомоги Євросоюз планує надати Україні на початку січня.