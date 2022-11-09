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Угорщина заблокувала новий пакет допомоги Україні на 18 мільярдів, – Bloomberg

венгрия

Угорщина повідомила міністрам фінансів ЄС на зустрічі в Брюсселі, що не підтримає необхідні зміни для підготовки пакету допомоги Україні на 18 млрд євро на наступний рік.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що в середу Європейська комісія запропонує надати Києву пільгові кредити на більш стабільній основі, але ця ініціатива вимагатиме використання додаткового простору, наявного в бюджеті ЄС.

Міністр фінансів Угорщини Міхай Варга заявив своїм колегам, що не підтримає такого варіанту, який потребує одностайної підтримки 27 урядів.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня запропонує Європейському союзу фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік на загальну суму до 18 млрд євро. Зокрема, програма передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця.

Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Перші 3 млрд євро нової допомоги Євросоюз планує надати Україні на початку січня.

Автор: 

Угорщина (551) допомога (1548) Євросоюз (5138)


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Топ коментарі
+68
Пора этой агрессивной стране перекрыть трубопроводы с нефтью и газом из России
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09.11.2022 09:50
+47
Сама структура та методи прийняття рішень в ЄС надто наївні та оптимістична - "одноголосно". Завжди знайдеться якийсь ****** чи ердоган (Швеція - НАТО), який почне викручувати руки і вимагати собі якісь преференції. Треба скажімо 80% чи 75%. Тоді хитровиїбаним чи купленим лідерам буде болт.
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09.11.2022 10:34
+45
Лана Зеркаль дивується, чому й досі Україна не перекрила постачання газу та нафти до цих йоббіков-хуєсосов...
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09.11.2022 10:01
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Пора этой агрессивной стране перекрыть трубопроводы с нефтью и газом из России
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09.11.2022 09:50 Відповісти
Сама структура та методи прийняття рішень в ЄС надто наївні та оптимістична - "одноголосно". Завжди знайдеться якийсь ****** чи ердоган (Швеція - НАТО), який почне викручувати руки і вимагати собі якісь преференції. Треба скажімо 80% чи 75%. Тоді хитровиїбаним чи купленим лідерам буде болт.
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09.11.2022 10:34 Відповісти
1000%
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09.11.2022 10:40 Відповісти
Попри "не наівну та песимістичну" виборчу систему України, 73 повних ******* спромоглись навалити купу на президентське крісло.
І після цього дорікати ЄС???
Варто спочатку в себе лайно прибрати
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09.11.2022 11:06 Відповісти
Вона не агресивна, вона продажна.
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09.11.2022 10:36 Відповісти
лумпаку, у тебе величезний досвід співіснування з ханте-мансі?)) не кажи того чого не знаєш, мадярота спочатку агресивна а потім усе інше...
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09.11.2022 11:07 Відповісти
Хоча би підняти ціну на транспортування у декілька раз з урахуванням витрат на ремонт знищенної інфраструктури, ті хто купує у РФ нафту і газ фінансуючи війну проти нас, будьте добрі також профінансувати ремонт того, що було знищено росією за ваші гроші...
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09.11.2022 10:41 Відповісти
Та выгнать из ЕС *****
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09.11.2022 11:50 Відповісти
Лана Зеркаль дивується, чому й досі Україна не перекрила постачання газу та нафти до цих йоббіков-хуєсосов...
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09.11.2022 10:01 Відповісти
Тому що ми не можемо перекрити ******** і не перекрити словакам....
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09.11.2022 13:26 Відповісти
Битьё определяет сознание.. Зачем ждать от Венгрии -
марионетки кремля чего то доброго для Украины.
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09.11.2022 10:09 Відповісти
Вірно. Виставити Угорщині рахунок за злодійство у Корюковкці. Десь на 30 млрд євро.
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09.11.2022 14:47 Відповісти
Україн (-ка) ець, прокинувшись вранці, подумай, що ти зробив, щоб знищити хоча б одного кацапа
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09.11.2022 10:17 Відповісти
До чого тут кацапи до угорщини?
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09.11.2022 10:48 Відповісти
От підари. Ну й от що тепер робити?
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09.11.2022 10:19 Відповісти
Варіант - нагнути цих биків знайдеться, їм натякнули вже одного разу - не буде голосу за ембарго нафти - не буде 8 млрд.євро дотацій - подіяло. Так і тут, буде рішення, не преживамс, Україна - кандидат, а проти такого статусуякийсь гуляш не камільфо
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09.11.2022 10:23 Відповісти
Камільфо не камільфо а час іде і ціна кожної хвилини незалежності країни зростає для нас і дешевшає для них.
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09.11.2022 10:43 Відповісти
я 100 раз говорил - в суд на них подать. За пособничество агрессору и террористу
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09.11.2022 22:27 Відповісти
Ці кyрви вислужуються перед ввх....
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09.11.2022 10:19 Відповісти
А чого ви хочете? Мадяри - це русскіє з-за Урала.
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09.11.2022 10:44 Відповісти
Мад'яри- це так звуть себе угро-фіни, які прийшли
до Паноніі з предуралля- зараз це--Кимі-Пермяцький округ.
Йшли в кінці 1Х століття через Київ зупинились в районі
так званого Угорського становища. І добре , що не залишились.
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09.11.2022 19:57 Відповісти
це очікувано..., та що тепер?, у ЕС скажуть - ну ми ж намагались..., та ви ж бачите...
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09.11.2022 10:21 Відповісти
Точно. Все відбувається, як в анекдоті. Киватимуть на Угорщину, розведуть руками і скажуть: - "Так, ото ж!"
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09.11.2022 11:25 Відповісти
Кучка **************** циган мутят воду всему ЕС.
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09.11.2022 10:24 Відповісти
я бы уточнил бы НЕМЫТЫХ и ЗАБИТЫХ КАК ОВЦЫ...
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09.11.2022 10:26 Відповісти
Перед Второй мировой Венгрия вместе с СССР поддерживали нацистскую Германию.
Перед Третьей мировой (не приведи, Господи) Венгрия поддерживает нацстскую Россию.
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09.11.2022 10:28 Відповісти
Історія каже, що Угорщина завжди вибирала сторону, яка потім програвала. І в першій, і в другій світових війнах. Зараз вони вибрали московію - хороший знак!
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09.11.2022 10:37 Відповісти
Если на то пошло в Европе все работали на Гитлера, кроме сербов и греков.
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09.11.2022 11:01 Відповісти
А Великобританія? Ті ж французи. Хоча їх (французів) опір був манюсінький і слабенький, але ж був.
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09.11.2022 12:14 Відповісти
@https://biz.censor.net/user/490308

>Если на то пошло в Европе все работали на Гитлера, кроме сербов и греков.

Угорці не працювали на Гітлера. Вони йому служили.
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09.11.2022 20:34 Відповісти
поляки не скорились гітлеру
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09.11.2022 22:32 Відповісти
як гадаєте після того як ми роз'їбем кацапів нам потрібно буде зайнятися мадярами?
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09.11.2022 10:31 Відповісти
Якщо не буде чим платити з/п чиновникам та ЗСУ, а також пенсії - то наші втрати до перемоги над касапами можуть бути такими, що зайнятися мад'ярами буде проблематично...
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09.11.2022 10:36 Відповісти
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09.11.2022 10:46 Відповісти
Ні. Після поразки кацапні мадяри Орбана будуть виляти хвостом.
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09.11.2022 10:37 Відповісти
Все одно, всю допомогу зе-влада розкраде!
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09.11.2022 10:35 Відповісти
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09.11.2022 22:46 Відповісти
Дивує відсутність в угорців аналітичного погляду на власну історію. Підтримуючи і укладаючи союзи з диктаторськими режимами Угорщина не тільки втратила населення, а й постійно втрачала території і політичний вплив в Європі. Підтримуючи реваншистські настрої в країні Угорщина знову наступає, вже втретє за століття!, на ті ж самі граблі...
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09.11.2022 10:35 Відповісти
ти тупий...
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09.11.2022 10:44 Відповісти
Нє, він не тупий... Це можливий закарпатський циган (мадяр), який жив(ве) в українському Закарпатті з мадярским паспортом. І якого потрібно копняком ***** гнати в шию до циганщини...
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09.11.2022 11:05 Відповісти
Продуктовая инфляция в Венгрии самая большая среди стран ЕС. Где-то около 40%. Интересно, почему, ведь Орбан так усердно сосет член Путина?
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09.11.2022 10:41 Відповісти
Економіка не залежить від сексуальної орієнтації одного підара. 😁

Влада Угорщини - популісти, схильні до автократії (як і у нас заращ, доречі). Економіка тримається виключно на постійному фінансовому донорстві ЄС, Китаю, Росії.

Але, як у будь-якої популістичної автократії, більша частина цих грошей або зжирається корупцією, або тупо роздається для задоволення охлосу (вважай просирається).
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09.11.2022 10:49 Відповісти
мадяри завжди обирали сторону лузерів: у першій і другій світовій війнах. Тому я абсолютно не здивований, що мадярська фашистщина йде на третє позорне коло.
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09.11.2022 10:41 Відповісти
Чому посол мадяр ще в Україні, чому на Закарпатті досі мадярські школи?
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09.11.2022 10:42 Відповісти
і цілий район Берегівський під угорців
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09.11.2022 19:54 Відповісти
Невздовзі Україна буде блокувати у ЄС будь-яке фінансування Угорщини.

Хай тоді не ниють, а жують мовчки.
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09.11.2022 10:43 Відповісти
Венгры уверено идут на дно. Они думают им что то с 18 перепадёт? Они то и без войны живут на подачки ЕС а тут конкурент обрисовался.
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09.11.2022 10:44 Відповісти
Когда Украина попадёт в ЕС первой пропозицией будет выкинуть угрофинов к братьям по разуму за поребриком.
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09.11.2022 10:48 Відповісти
Недарма угорців під час війни 41-45p y полон не брали
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09.11.2022 10:48 Відповісти
В моём селе немцы под конец войны расстреляли несколько взводов мадьяр за отказ воевать и попытку дизертирства.
Мерзкий народец и не славяне и не европейцы ...помесь цыган с чукчами.
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09.11.2022 10:52 Відповісти
Такий наказ дав Ватутін. На іших ділянках фронту взяли у полон трохи більше півмільйона угорців.
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09.11.2022 11:41 Відповісти
За весь час війни, звичайно.
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09.11.2022 11:42 Відповісти
Неужели наши с америкосами не могут ломануть данные Ордена и вкининуть наружу всю грязь.....там делишек полюбе на 10 импичментов хватит.
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09.11.2022 10:49 Відповісти
Венгри користуються грошима Евросоюзу,примазуються до европейців...але роблять перепони для українців,які вибрали шлях свободи та демократіїї.
Їхала автобаном,який побудований на кошти Евросоюзу,біля Будапешту - це космос...чому циганам так везе?Доречі,їх багато і в інших країнах еврозони...В Україні стільки циган немає.
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09.11.2022 10:51 Відповісти
Обов'язкова - одноголосна підтримка рішень в ЄС , це на мій погляд якась дурня . . Навіщо вони встановили такі правила , хз ..
Тут , в сім'ї з 5 чоловік не завжди знаходиться консенсус , з різних питань , то що вже казати про 27 " членів сім'ї " .
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09.11.2022 11:06 Відповісти
Угри допомагають своїм братам кацапським угрофінам
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09.11.2022 11:07 Відповісти
Чому УГОРЦІ УКРАЇНИ не штурмують посольство Угорщини в Україні ? Чому не звертаються до угорців. які проживають в різних точках планети зробити теж акції протесту щодо зрадницької позиції уряду Угорщини та блокування фінансової допомоги Україні Євросоюзом у кровопролитній війні за незалежність і територіальну цілісність України та звільнення окупованих росією територій ?
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09.11.2022 11:43 Відповісти
і довго ЄС буде терпіти мадярів?
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09.11.2022 12:07 Відповісти
задовбали мадяри, ******-у******
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09.11.2022 12:32 Відповісти
Hungaria you are done 💀
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09.11.2022 12:55 Відповісти
Якщо існують *************, то це ?
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09.11.2022 13:33 Відповісти
Может дело в деньгах которые Германия не хочет давать Венгрии и Польше.
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09.11.2022 15:54 Відповісти
мадьяры ******* ****.............................
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09.11.2022 16:48 Відповісти
Надо понимать что принцип единогласия сложился давно, когда ещё был "Общий Рынок" и в нём было несколько западноевропейских стран, близких по истории, менталитету людей и по политическим принципам. Теперь, когда ЕС включает кучу стран, от Норвегии до Албании, от Болгарии до Германии, этот принцип стал явным анахронизмом. Из-за него ЕС часто является просто недееспособным образованием.
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09.11.2022 19:25 Відповісти
В Україні функціонує 72 венгерські школи в Угорщині в 2022р відкрилась одна українська
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09.11.2022 19:59 Відповісти
Ідіотична ситуація - країна яка сама сидить на дотаціях Євросоюзу заблокувала допомогу Україні , то може хтось із членів ЄС скрутить велику дулю ******** ?
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09.11.2022 22:06 Відповісти
- Короче говоря, мадьяры - шваль, - закончил старый сапёр Водичка своё повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка. - Каждый из них виноват, - сказанул тоже!
<...>
Ведя такой захватывающий и поучительный разговор, Швейк и Водичка нашли наконец скобяную торговлю пана Каконя на Шопроньской улице, номер шестнадцать.
- Ты бы лучше подождал здесь, - сказал Швейк Водичке у подъезда дома, - я только сбегаю на второй этаж, передам письмо, получу ответ и мигом спущусь обратно.
- Оставить тебя одного? - удивился Водичка. - Плохо, брат, ты мадьяров знаешь, сколько раз я тебе говорил! С ними мы должны ухо держать востро. Я его ка-ак хрясну…
<...>
- Ладно уж, пойдём вместе, - решил Швейк. - Но надо действовать с оглядкой, чтобы не нажить беды.
- Не беспокойся, товарищ, - тихо сказал Водичка, когда подходили к лестнице. - Я его ка-ак хрясну… - и ещё тише прибавил: - Вот увидишь, с этой мадьярской рожей не будет много работы.
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09.11.2022 22:30 Відповісти
от не знаю, як правильно казати "угорці" чи "огурці" ?
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09.11.2022 22:34 Відповісти
...уйобки, саме воно
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10.11.2022 06:12 Відповісти

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