Єврокомісія офіційно презентувала новий пакет допомоги Україні на 18 мільярдів євро

Європейська комісія офіційно оприлюднила пропозицію надати Україні у 2023 році до 18 млрд євро у новому форматі "макрофінансової допомоги плюс" для стабільного забезпечення життєдіяльності державних функцій під час війни.

Про відповідне рішення у середу у Брюсселі оголосив виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Інтерфакс-Україна.

Домбровскіс повідомив, що цим рішенням Комісія пропонує створити новий інструмент – "макрофінансову допомогу плюс" для фінансової підтримки Україні.

"МФД плюс – це до 18 млрд євро позики на дуже пільгових довгострокових умовах, які виплачуватимуться регулярними платежами з 2023 року", – уточнив єврокомісар.



У Єврокомісії вважають, що ця стабільна та регулярна фінансова допомога – в середньому 1,5 млрд євро на місяць – допоможе покрити значну частину короткострокових потреб України у фінансуванні на 2023 рік, які, за оцінками української влади та МВФ, становлять від 3 до 4 млрд євро на місяць.



Домбровскіс додав, що відсотки за цими позиками покриватимуть держави-члени ЄС.

"Європа продовжуватиме робити все, що може, щоб підтримувати український народ. Ця нова допомога допоможе покрити українські потреби", – сказав віцепрезидент.



Він також висловив упевненість, що це рішення має бути схвалено "дуже швидко".

"Ми працюватимемо, щоб забезпечити схвалення на Раді ЄС до кінця року, і ми також працюватимемо над тим, щоб забезпечити перше виділення (коштів, – ред.) вже у січні", – пояснив Домбровскіс.



Крім того, віцепрезидент повідомив, що ця фінансова підтримка "пов'язана з секторальними та інституційними реформами, зокрема тими, які пов'язані з боротьбою з корупцією та зміцненням верховенства права".

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Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС, як і раніше, солідарний з Україною.

"Ми пропонуємо пакет підтримки у розмірі 18 млрд євро на 2023 рік, фінансуючи регулярними траншами, щоб допомогти відновленню у короткостроковій перспективі та зміцнити інститути. Підготовка ґрунту для реконструкції України у її просуванні шляхом ЄС", – зазначила вона у Twitter.

Зі свого боку прем’єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що це дуже важлива ініціатива, яка підтримає економічну стабільність України та зміцнить фундамент нашої майбутньої перемоги. За його словами, кошти допоможуть покрити значну частину дефіциту бюджету, який складе $38 млрд.

"Дякуємо Урсулі фон дер Ляєн за лідерство, а також Валдісу Домбровскісу та Уряду Чехії за рішуче адвокатування цієї ініціативи в ЄС. Очікуємо на позитивне рішення Європейського Парламенту та Ради ЄС", – підсумував він.

Як повідомлялося, новий пакет макрофінансовї підтримки України до 18 млрд євро, зокрема передбачатиме фінансування українського бюджету у розмірі 1,5 млрд євро щомісяця. Підтримка надаватиметься у формі пільгових довгострокових позик із покриттям процентних витрат, яка також сприятиме реформам України та її шляху до членства в ЄС.

Перші 3 млрд євро нової допомоги Євросоюз планує надати Україні на початку січня.