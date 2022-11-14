Канада виділить Україні $500 мільйонів та вводить санкції проти 23 росіян

Канада введе санкції проти ще 23 громадян РФ у зв’язку з порушенням прав людини.

Про це повідомляється на сайті прем'єр-міністра країни Джастіна Трюдо, передає Інтерфакс-Україна.

"Канада також запроваджує додаткові санкції проти російських громадян. Ці санкції торкнуться 23 членів із російської сфери правосуддя та безпеки, включно зі співробітниками поліції та слідчими, прокурорами, суддями та співробітниками в'язниць, залученими до серйозного та систематичного порушення прав людини щодо російських лідерів опозиції", – йдеться в заяві.

Трюдо також заявив про виділення пакету військової допомоги Україні на $500 млн. Ці кошти підуть на придбання обладнання для спостереження та зв'язку, палива та медикаментів.

Раніше повідомлялося, що Канада заблокувала російські активи вартістю $330 млн.

Також повідомлялося, що Трюдо оголосить про пакет нових санкцій проти Росії та про збільшення допомоги Україні під час зустрічей G20 на Балі, Індонезія.