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ООН зафрахтувала перше судно для вивезення російських добрив до Африки

оон

ООН зафрахтувала перше судно для вивезення російських добрив до Африки. Партія обсягом 20 тис. тонн буде доставлена в Малаві.

Про це розповів голова Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі, передає Port News.

На сайті ООН уточнюється, що перша партія обсягом 20 тис. тонн буде відвантажена на зафрахтоване судно вже наступного тижня і вирушить із Нідерландів 21 листопада. Кінцевий пункт призначення Малаві.

"Це добриво важливе, особливо для фермерів на африканському континенті, де швидко наближається закриття посівного сезону. Нестача добрив у цей посівний сезон вплине на майбутні врожаї, потенційно погіршивши і без того жахливу статистику голоду на континенті", – вважають в ООН.

Раніше повідомлялося, що Україна наполягатиме, щоб у наступний пакет антиросійських санкцій ЄС було включене ембарго на добрива з Росії.

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Африка (75) ООН (363) росія (14379) добрива (196)


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