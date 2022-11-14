Нова Зеландія оголосила про нову військову допомогу для України

Нова Зеландія оголосила про надання чергового пакету військової допомоги Україні.

Про це йдеться в повідомленні оборонного відомства країни.

Так, Нова Зеландія направить 66 військових інструкторів для навчання українських військовослужбовців у Великій Британії.

Повідомляється, що в Європі будуть розміщені новозеландські фахівці в галузі військової логістики, а перебування офіцерів, які є фахівцями у зв'язку, буде продовжено до 30 червня 2023 року.

"Наразі 135 військовослужбовців ЗС Нової Зеландії розгорнуто у Великій Британії та Європі для підтримки оборони України", – сказано в повідомленні.

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До цього числа входять 120 військовослужбовців новозеландської армії, які проходять навчання в рамках операції "Інтерфлекс", що проводиться Великобританією, і навчають українських новобранців.

"Вони проводять п'ятитижневий базовий бойовий курс піхоти, призначений для підвищення виживання та зниження летальності на полі бою", – наголосили в оборонному відомстві Нової Зеландії.

Там додали, що зараз навчання з новозеландськими інструкторами проходить вже друга група українських військових. Перша група загальною чисельністю більш ніж у 320 осіб вже повернулася в Україну.

"Після завершення курсу українські солдати або продовжують спеціалізовану підготовку для інших ролей, або, можливо, будуть розвернуті на поле бою", – підсумували у відомстві.