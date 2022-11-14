"Укрзалізниця" вперше з лютого запустить пасажирські потяги до Миколаєва

"Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, відповідний дозвіл перевізник отримав від Миколаївської обласної військової адміністрації та військових.

Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва о 22:00. Востаннє перед цим пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.

Поїзд №121/122 Київ - Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці та по непарних – з Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

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Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін зауважив, що відновити курсування потягів до Миколаєва вдалося після звільнення Херсона.

Він додав, що вже в найближчі декілька днів буде відновлено залізничне сполучення і з самим Херсоном.

"Залізничники вже працюють на напрямку, вони йдуть одразу за військовими та вибухотехніками. Вже виявлено багато пошкоджень інфраструктури, але ми її швидко відновимо та запустимо довгоочікуваний рейс нашого "Потяга до перемоги", – додав очільник "Укрзалізниці".