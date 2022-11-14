Кабмін спростив закупівлю генераторів та обладнання для відновлення електромереж

Кабінет міністрів спростив закупівлю державою, територіальними громадами та об’єднаними територіальними громадами обладнання, необхідного для відновлення та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Згідно із постановою уряду №1261 від 11 листопада, закупівлі такого обладнання не підпадатимуть під дію вимог закону "Про публічні закупівлі" про локалізацію, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"У зв’язку із дефіцитом чи відсутністю необхідних товарів вітчизняного виробництва дещо раніше було ухвалено рішення про звільнення постачання необхідного обладнання від сплати ПДВ та ввізного мита. Нинішнім рішенням ми дозволили закуповувати його також без урахування вимог законодавства про локалізацію", – прокоментувала рішення перший віце-прем’єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Урядове рішення передбачає, що вимоги до локалізації, визначені законом "Про публічні закупівлі" не застосовуються до товарів та послуг, операції з постачання яких в рамках боротьби з COVID-19 звільнено від оподаткування ПДВ та сплати ввізного мита.

Як повідомлялося, саме змінами до "ковідної" постанови №224 уряд 9 листопада вніс до переліку товарів, що будуть завозитись в Україну без сплати ввізного мита та ПДВ генератори, трансформатори та інше обладнання, необхідне для відновлення та забезпечення стабільної роботи енергосистеми.

Таким чином, попри те, що це обладнання наявне в переліку закону "Про публічні закупівлі", вимоги до локалізації на нього тимчасово не розповсюджуватимуться.

Нагадаємо, що згідно із законом "Про публічні закупівлі" замовник може здійснювати закупівлі низки товарів лише, якщо ступінь локалізації їх виробництва дорівнює чи перевищує певний рівень (в 2022 році це 10%, в 2023 році – 15% тощо).