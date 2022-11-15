"Укрпошта" відновила роботу у звільненому Херсоні

АТ "Укрпошта" 15 листопада відкриває перші два відділення, а також розпочинає виплату пенсії у звільненому Херсоні.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянській у Telegram.

"Як обіцяли, повертаємось до Херсону і робимо це не з пустими руками. Сьогодні відкриємо перші 2 відділення та виплатимо перші пенсії нашим херсонським пенсіонерам", – зазначив він.

Смілянський підписав відповідний наказ про поновлення роботи Херсонської дирекції з 15 листопада.

"Сьогодні ще трохи побуду директором Херсонський дирекції, а завтра вже передам усі повноваження, бо день буде особливо насиченим", – уточнив він.

Як повідомлялося, у звільненому Херсоні повертається мобільний зв’язок, оператори "Київстар" та Vodafone запустили у місті перші базові станції.