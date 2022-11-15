Зеленський закликав до безстрокового продовження "зернової ініціативи", пропонує розширити її ще на два порти

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності безстрокового продовження "зернової ініціативи", а також закликав розширити її ще на два порти у Миколаївській області.

Про це він заявив під час онлайн-виступу на саміті "Великої двадцятки".

"Ми показали, як співпраця кількох може повернути продовольчу безпеку багатьом. Я вважаю, що наша експортна зернова ініціатива заслуговує на безстрокове подовження, незалежно від того, коли закінчиться війна. Право на їжу – це фундаментальне право кожної людини у світі", – зазначив він.

За словами очільника держави, Україна з липня експортувала понад 10 млн тонн продовольства морським шляхом.

"Можемо наростити експорт ще на мільйони тонн щомісячно. Для цього я пропоную розширити експортну зернову ініціативу на інші наші порти, зокрема на порти Миколаєва та Ольвія у Миколаївській області", – підкреслив він.

Крім того, президент закликав усі країни, зокрема лідерів G19, приєднатися до ініціативи з допомоги продовольством найбіднішим верствам населення.

"Ця ініціатива – Grain From Ukraine – уже нами започаткована. І перше судно Nord Vind виходить у Ефіопію. На борту 27 тисяч тонн пшениці. Це обсяг продовольства для майже 100 тисяч людей на рік. Може бути багато таких суден з України, а отже, багато людей у бідних країнах, які врятовані від голоду", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна може експортувати цьогоріч 45 млн тонн продовольства.

Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Угоду укладено на 180 днів.

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Утім, уже 2 листопада Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".