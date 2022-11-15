НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 жовтня йому оголосили про підозру. Його дії були кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України – вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, зловживання владою або службовим становищем.

Як повідомлялося, за даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

"Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", – зазначали в НАБУ.

Указана схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У НАБУ нагадали, що у березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод", начальнику відділу підприємства та власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.