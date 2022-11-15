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Новини
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НАБУ оголосило в розшук екснардепа Грановського

грановский

Національне антикорупційне бюро оголосило у розшук колишнього народного депутата Олександра Грановського.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"НАБУ розшукує колишнього народного депутата України, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн грн шкоди АТ "Одеський припортовий завод" (99,57% належать державі)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21 жовтня йому оголосили про підозру. Його дії були кваліфіковано за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК України – вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою, зловживання владою або службовим становищем.

Як повідомлялося, за даними слідства, народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

"Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям "ОПЗ", – зазначали в НАБУ.

Указана схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року, через неї "ОПЗ" недоотримав дохід у близько 93,3 млн грн.

У НАБУ нагадали, що у березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми: довіреній особі екснардепа, заступнику директора АТ "Одеський припортовий завод", начальнику відділу підприємства та власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук.

Автор: 

НАБУ (1539) розшук (127) Грановський (150)


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Він вже давно на землі обітованої, а звідти своїх по крові не видають.
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15.11.2022 11:57 Відповісти
а нахіба їм свій по крові? Тут основне, провести жирні паралелі та ****** тухлятиною того хто надто вже "піариться" на допомозі ЗСУ.
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15.11.2022 12:02 Відповісти
Екс-депутат ВРУ від європейської солідарності.
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15.11.2022 12:06 Відповісти
А подругу Грановского Порошенко назначил главой ЦВК, все знали, что при Порошенко он был "решалой" по судебным делам и коррупционным схемам
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15.11.2022 12:15 Відповісти
все знали... подругу назначил...
Зайдіть в ОПу за преміальними.
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15.11.2022 13:34 Відповісти
Подібний на грубу версію Арахамії. Хоча ці потвори всі на одне лице. Виглядають як ларьочники котрі намагаються вам щось впарити.
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15.11.2022 12:21 Відповісти
Спочатку дали втекти з накраденим, "впорядкувати" свої злодійські справи, а потім ... оголосили в розшук. Є у цій країні, залишилися ще НЕ злодюги і НЕ зрадники???
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15.11.2022 13:26 Відповісти
Нажаль цю падлу не посадять, як і Д.Табачника, Ставіцького та багато інших, які грабували Україну використовуючи своє находження у владі.
Не посадять, бо Тель-Авів їх не віддасть ((((
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15.11.2022 14:45 Відповісти

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