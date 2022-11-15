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Новини
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Українці щодня заощаджують близько 10% електроенергії, – нардеп

електроенергія,світло

Українці дослухаються до прохання зменшити споживання електроенергії. У масштабах всієї країни йдеться про щоденну економію майже 10%.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, передає пресслужба Верховної Ради.

"Споживання в день становить близько 14 тис. МВт, 10% – це 1,4 тис. МВт. Хмельницька АЕС працює з потужністю 2 тис. МВт. Тобто, населення економить більше половини потужності ХАЕС", – пояснив нардеп.

Він додав, що найскладніша ситуація з електропостачанням спостерігається на Київщині та північному сході країни: Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська та частково Черкаська області.

За його словами, додатковими труднощами для стабілізації роботи енергосистеми стають температурні коливання, які спричиняють збільшення споживання електричної енергії. Це створює додаткові дефіцити електроенергії в енергосистемі України.

"Варто пам’ятати, що добровільне зменшення споживання, особливо у вечірні години, допомагає енергетикам працювати над ремонтом об’єктів енергетичної інфраструктури", – підсумував Герус.

Як повідомлялося, 15 листопада діють планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

Автор: 

електроенергія (4281) Герус Андрій (268)


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Я економлю мабуть 50 %.
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15.11.2022 14:37 Відповісти
така ж фігня. причому не з власного бажання, але через день 33% і 50%.
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15.11.2022 14:59 Відповісти
А я поставив торік собі кондєй з функцією обігріву, а також "розумну розетку" на бойлер. І тепер економлю приблизно 70% електрики у порівнянні з торішніми рахунками. Бо саме стільки в мене додатково накручували "дуйки" (2х2кВт) та безперервно працюючий бойлер (1.5кВт). А зараз, просто прикручуючи кондєй та змінивши розклад вмикання розеткою бойлера - ще додатково можу економити до 50% від цьогорічного звичайного "споживання".
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15.11.2022 18:11 Відповісти

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