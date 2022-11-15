Японський комунікаційний гігант Dentsu позбувся бізнесу в Росії

Міжнародна комунікаційна група Dentsu Group Inc. оголосила про продаж свого бізнесу в Росії місцевим партнерам.

Як повідомляється на сайті компанії, угода про продаж російського бізнесу буде підписана найближчим часом у повній відповідності до міжнародних санкцій.

Водночас продаж російських активів ще потребує погодження російської влади.

Після завершення угоди Dentsu очікує зафіксувати збиток у розмірі приблизно 37 млрд ієн ($266 млн).

В компанії нагадали, що у першому кварталі цього року Dentsu почала перегляд свого бізнесу в Росії, у серпні було досягнуто домовленості про продаж бізнесу.

Читайте також: IKEA ліквідує закупівельну "дочку" в Росії

Dentsu – заснована у Японії міжнародна комунікаційна група, один з лідерів світового рекламного ринку, налічує понад 300 офісів у більш ніж 145 країнах світу.

В Україні інтереси мережі dentsu представляє dentsu Ukraine, компанія, де працює понад 450 співробітників.

У Росії dentsu Russia змінила назву на OKKAM, компанія налічує 1500 співробітників у сфері консалтингу, маркетингу, медіа, комунікацій, та e-commerce.