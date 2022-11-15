Нацбанк сподівається уникнути нового зниження курсу гривні, – заступник голови НБУ

Національний банк України (НБУ) наразі не бачить підстав для повернення до плаваючого курсу гривні, водночас сподівається уникнути подальшого зниження фіксованого курсу національної валюти.

Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук заявив у інтерв'ю "РБК-Україна".

"Ми ніколи не даємо прогнози по обмінному курсу. Поки що ми нашу політику базуємо на фіксації обмінного курсу гривні до долара. Якщо ми будемо бачити покращення ситуації на валютному ринку і можливість його балансування за значно меншої участі Національного банку, ми будемо поступово переходити до плаваючого обмінного курсу, враховуючи всі переваги і ризики такого переходу", – сказав Ніколайчук.

"Водночас я сподіваюся, що ми уникнемо необхідності робити ще одну корекцію обмінного курсу на зразок тої, що ми зробили наприкінці липня цього року", – додав заступник голови НБУ.

Він зауважив, що повернення до плаваючого курсу гривні можливе за умови більшої збалансованості на валютному ринку. При цьому такий перехід буде керованим.

"Ми хочемо зробити цей перехід досить керованим для того, щоб не спричинити додаткові шокові явища для економіки, бізнесу та населення. Так само ми діятимемо і з валютними обмеженнями. Я припускаю, що по мірі покращення ситуації на валютному ринку і по мірі зниження безпекових ризиків, ми будемо поступово відпускати ті обмеження, які матимуть менший ризик спричинити втечу капіталу і несприятливі події на нашому валютному ринку", – зазначив Ніколайчук.

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Як повідомлялося, Національний банк з 21 липня підвищив офіційний курс долара до гривні одразу на 25% – до 36,56 грн/$. Крім того, Нацбанк жорсткіше обмежив операції з гривневими картками українських банків за кордоном.

Після цього курс долара в обмінниках перевищив 40 грн/$.

Своєю чергою НБУ посилив вимоги до небанківських установ щодо організації торгівлі готівковою валютою, зокрема, заборонив їм виставляти курси валют на вуличних табло.