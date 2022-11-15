Видобуток нафти в Росії різко впаде через брак покупців, – МЕА

Росії наступного року може бути важко знайти нові ринки для своєї нафти, коли вступить у дію європейська заборона на імпорт, що потенційно призведе до зниження середнього видобутку в країні нижче 10 млн барелів на день.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Міжнародного енергетичного агентства.

Як зазначається, Росія перенаправляла більше 1 млн барелів на день до Індії, Китаю та Туреччини, оскільки багато її традиційних споживачів відмовилися після вторгнення в Україну, проте останнім часом потік до цих країн стабілізувався, що викликало припущення, що вони, можливо, не зможуть нарощувати імпорт далі.

Якщо їхні закупівлі залишаться стабільними, решті світу доведеться потроїти російський імпорт приблизно до 3,3 млн барелів на день до лютого, йдеться у звіті МЕА.

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У МЕА прогнозують, що до кінця березня Росія може втрачати близько 2 млн барелів на день у порівнянні з довоєнним рівнем, а наступного року видобувати в середньому лише 9,6 млн барелів на день. .

Видобуток у Росії в січні-жовтні в середньому становив близько 10,7 млн ​​барелів на день.

Європейський Союз збирається заборонити імпорт більшості російської сирої нафти 5 грудня, а нафтопродуктів – з 5 лютого.

Блок також заборонить танкерам під прапором ЄС перевозити російські вантажі та заборонить надання морських послуг, включно зі страхуванням, суднам третіх сторін, які беруть участь у торгівлі.

Покупці та продавці барелів мають намір розширити використання "тіньової торгівлі, включно з перевалкою у відкритому морі за допомогою "темних" танкерів", заявило МЕА.

Згідно з жовтневими даними, Кремлю потрібно буде знайти нові ринки для приблизно 1,5 млн барелів сирої нафти та 1 млн барелів нафтопродуктів на день.