Кабмін змінив умови надання грантів за програмою "єРобота"
Кабінет міністрів уніс зміни до програм грантової підтримки "єРобота" (мікрогранти на власну справу, гранти на розвиток садів та теплиць).
За відповідні зміни до постанови №738 проголосували на засіданні Кабміну, що відбулось 15 листопада 2022 року.
Проєктом пропонується внести зміни до програм грантової підтримки, які спрямовані на:
перенесення дати початку шестимісячного строку, протягом якого мають бути створені робочі місця та відбутись працевлаштування на них осіб:
- було: із дня укладання договору мікрогранту;
- пропонується: із дня зарахування коштів на рахунок отримувача;
надання можливості подання сканованих копій проєктів висадки насаджень та проєктів будівництва модульних теплиць, що обов’язково додаються до заяв на отримання відповідних грантів;
встановлення максимального розміру гранту на будівництво модульних теплиць залежно від площі модульної теплиці, а саме:
- 0,4-0,6 га – 2 млн грн;
- 0,8-1,2 га – 3,5 млн грн;
- 1,6-2,4 га – 7 млн грн;
уточнення кількості створюваних нових робочих місць за підсумками проєкту будівництва модульної теплиці:
- було: створити щонайменше 40 нових робочих місць;
- пропонується: не менше 14 нових робочих місць на 1 гектар модульних теплиць.
Нагадаємо, проект "єРобота" включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.
Наразі прийом заявок на всі напрямки програми "єРобота" триває. Подача заявки здійснюється через портал "Дія".
Як повідомлялося, в Україні почав працювати офіційний сайт проєкту "єРобота". Відтепер кожен може отримати повну інформацію про умови надання грантів для старту або розвитку власної справи.
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