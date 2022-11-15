Без світла через російські удари залишилися 7 мільйонів сімей, – Офіс президента

У вівторок по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях.

Про це в ефірі телемарафону заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Близько 15 об'єктів постраждали у різних областях. Через це у нас зараз є відключення у таких областях: Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях. Загалом зараз відключено понад 7 млн ​​абонентів", – розповів заступник голови ОП.

"Наші енергетики разом із ДСНС роблять все, щоб якнайшвидше підключити енергопостачання там, де ми можемо це зробити. За кілька годин буде оновлена ​​інформація про те, у які терміни відновлюватиметься енергопостачання", – додав Тимошенко.

За його словами, у Києві внаслідок влучення ракети є одна загибла.

"У Криворізькому районі на 4 шахтах під землею застрягли близько 500 шахтарів. Зараз наші ДСНС-ики піднімають їх, гадаю, протягом кількох годин усі вони будуть підняті на землю", – сказав він.

Читайте також: Російська ракетна атака по Україні може вплинути на енергосистеми сусідніх країн, – Галущенко

Своєю чергою речник Командування Повітряних сил України Юрій Ігнат уточнив, що російські окупанти у вівторок запустили по території України понад 90 крилатих ракет і 10 ударних дронів камікадзе, 73 ракети і всі дрони були збиті.

"Сьогодні вже у нас понад 90 ракет підтверджено – понад 90 ракет випущено за сьогодні. Крім того, вже додалася інформація, що є ще 10 "Шахедів"… ударних дронів-камікадзе, 10 з них знищено на півдні України повітряним командуванням "Південь". У нас непогані результати протиповітряної оборони... У нас із понад 90 збито 73 ракети. Це досить пристойний результат", – сказав Ігнат в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що окупанти "перевершили" свою атаку 10 жовтня, коли по Україні було випущено 84 крилаті ракети, з них було збито 45 ракет. Наступного дня з 28 випущених ракет було збито 20, а 31 жовтня, коли в системі сил ППО вже працювали німецькі системи Iris-T, було збито 45 із 55 випущених окупантами ракет.

Командування Повітряних Сил ЗСУ уточнює, що у вівторок загалом було випущено було випущено близько 70 крилатих ракет Х-101/Х-555 авіаційного базування з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Також російські війська випустили близько 20 ракет "Калібр" морського базування з акваторії Чорного моря та 10 дронів-камікадзе. За попередніми даними протиповітряною обороною знищено 73 крилатих ракет ворога та усі 10 дронів-камікадзе.