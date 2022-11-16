Китай сповільнює закупівлі російської нафти через майбутні санкції, – Reuters

Китайські нафтопереробники сповільнюють закупівлі російської сирої нафти в грудні та сплачують нижчі премії в умовах неминучих санкцій Європейського Союзу та невизначеності навколо плану G7 обмежити ціни на російську нафту.

Про це Reuters повідомили торгові джерела.

"Звичайно, існує багато занепокоєнь і багато плутанини щодо майбутнього обмеження ціни, але люди вважають, що вантажі, які прибувають у грудні, мають бути безпечними (для купівлі)", – сказав торговець із Китаю.

За словами трейдерів, китайським кінцевим споживачам було продано близько 5-7 вантажів ESPO Blend із завантаженням у грудні, що становить невелику частину від середнього обсягу близько 30 партій, які Росія експортує щомісяця.

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Востаннє повідомлялося про операції на рівні близько $1,7-$1,9 за барель вище за лютневу ICE Brent, які знизились із премій близько $2,7 за барель два тижні тому на тлі уповільнення торгівлі. Це також було нижче за премії у розмірі близько $2 за барель за листопадові поставки.

Покупці спостерігають за можливим впливом на механізм оплати, доступності суден і страхування доставки від плану "Великої сімки" запровадити ліміт ціни, щоб обмежити надходження Москви від нафти. Москва погрожувала припинити експорт до країн-учасниць плану.

Деякі незалежні нафтопереробники купили альтернативні поставки з Бразилії та Західної Африки, щоб застрахуватися від перебоїв з російською нафтою в грудні, незважаючи на вищі ціни, кажуть трейдер.

Операційні показники на незалежних нафтопереробних заводах зросли приблизно до 64% ​​на початку листопада з 58% два місяці тому, свідчать дані консалтингової компанії Zhuochuang.

Тим часом державні нафтопереробники згортають закупівлю російської нафти марки Urals до грудня, щоб уникнути санкційних ризиків після накопичення запасів нафти в попередні два місяці, кажуть трейдери.

Жовтневі поставки Urals до Китаю оцінювалися в 235 тис. барелів на день до 340 тис. барелів на добу, більшість з яких були куплені державними компаніями, такими як Unipec, Zhenhua Oil і Chinaoil, згідно з даними Kpler і Vortexa Analytics, що відстежують танкери.

Зазначається, що це буде найвищий обсяг за два роки. На державні компанії при цьому припадає 85%, що втричі перевищує середній показник протягом перших дев'яти місяців.