Інтернет-трафік в Україні впав на третину внаслідок російських ракетних ударів

Через перебої з електропостачанням внаслідок російських ракетних ударів інтернет-трафік в Україні впав на третину.

Станом на 18:00 вівторка, 15 листопада, підключення та обсяги інтернет-трафіку в Україні впали до 67% віз звичайного рівня, повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на дані організації NetBlocks, яка відслідковує інтернет-трафік.

"Сьогоднішнє бомбардування України призвело до найбільш тривалого збою з’єднання з мережею (падіння трафіку, – ред.), пов’язаного з перебоями в електропостачанні з початку війни", – заявив керівник NetBlocks Альп Токер.

Також сервіс повідомляє про падіння трафіку у сусідній Молдові, де також є проблеми із електропостачанням.

Читайте також: Мобільні оператори попередили про проблеми зі зв’язком через ракетні обстріли Росії

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях. Через це у більшості регіонів України відбуваються аварійні відключення електроенергії, загалом енергопостачання відключено для понад 7 мільйонів ​​абонентів.

Крім того, найбільші українські мобільні оператори – "Київстар" та "Vodafone Україна" – попередили про можливі перебої у роботі через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів.