Вся Харківщина залишилася без електроенергії через ракетні удари Росії, – ОВА

Усі населені пункти Харківської області знеструмлено внаслідок обстрілу російськими окупантами, зафіксовано шість влучень у об’єкти критичної інфраструктури.

Про це голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов повідомив у ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"У нас було два прильоти в Харків, чотири – в об'єкти у Чугуївському районі. Все це об'єкти критичної енергетичної інфраструктури.... Світла немає ні в Харкові, ні в області, ні в одному населеному пункті", – сказав Синєгубов.

За його словами, зараз ушкодження вивчаються, після чого можна буде говорити про терміни їх усунення.

Водночас Синєгубов спрогнозував, що, швидше за все, електроенергії не буде до ранку, але зазначив, що ці терміни дуже приблизні, оскільки фахівці ще аналізують характер завданих ушкоджень.

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Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях. Через це у більшості регіонів України відбуваються аварійні відключення електроенергії, загалом енергопостачання відключено для понад 7 мільйонів ​​абонентів.

Крім того, найбільші українські мобільні оператори – "Київстар" та "Vodafone Україна" – попередили про можливі перебої у роботі через аварійні відключення електроенергії внаслідок масованих російських ракетних ударів.