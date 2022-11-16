У семи областях відновили електропостачання після російської ракетної атаки, – Офіс президента

Станом на ранок 16 листопада енергетикам вдалося повністю відновити електропостачання у Києві та семи областях.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, повністю заживлені Київ, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Рівненська, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

Водночас на Волині без електрики досі перебувають близько 45 тис споживачів. Роботи тривають. На Житомирщині та Сумщині також продовжуються роботи з відновлення електропостачання.

У Львівській області світло та водопостачання відновлено на 95%. На Тернопільщині та Харківщині без електрики перебуваютьпо 90 тис споживачів, Хмельниччині – 105 тис. споживачів.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях.

Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково – аварійні відключення.