"Ощадбанк" і "Приватбанк" відновили роботу у Херсоні
Із 16 листопада херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – у місті починають працювати відділення державних "Ощадбанку" та "Приватбанку".
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що "Ощадбанк" відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.
Водночас "Приватбанк" частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.
Наголошується, що найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків.
Як повідомлялося, напередодні "Укрпошта" відкрила перші два відділення у Херсоні, а також розпочала виплату пенсії.
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