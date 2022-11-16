"Ощадбанк" і "Приватбанк" відновили роботу у Херсоні

Із 16 листопада херсонці вже зможуть отримати доступ до банківських операцій – у місті починають працювати відділення державних "Ощадбанку" та "Приватбанку".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що "Ощадбанк" відновлює повноцінну роботу відділення та банкомату за адресою: Херсон, вул. Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00.

Водночас "Приватбанк" частково надаватиме послуги в центральному відділенні, що розташоване в обласному центрі по вул. Потьомкінській, 20. Графік роботи: з 09:00 до 16:00.

Наголошується, що найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків.

Як повідомлялося, напередодні "Укрпошта" відкрила перші два відділення у Херсоні, а також розпочала виплату пенсії.