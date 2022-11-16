Німецька Siemens Energy планує повністю піти з Росії до кінця року

Німецька Siemens Energy продовжує процес реструктуризації активів у РФ та очікує, що він буде завершений до кінця 2022 року і більше не справлятиме суттєвого впливу на фінансові показники енергоконцерну.

Про це йдеться у звіті компанії за четвертий квартал 2022 фінансового року (червень-вересень), передає російський Інтерфакс.



Збиток Siemens Energy від бізнесу в Росії за підсумками звітного періоду становив 19 млн євро.



Siemens Energy була утворена в 2020 році в результаті виділення енергетичного підрозділу Siemens (станом на кінець листопада 2021 року Siemens був найбільшим акціонером із часткою 35%).



У Росії Siemens Energy була одним із основних постачальників енергообладнання. До 2022 року компанії, зокрема, належали "Сіменс трансформатори" і 65% у СП з "Силовими машинами" – "Сіменс технології газових турбін" (СТГТ), а компанія Siemens Gamesa, що входить до Siemens Energy, була партнером "Енел Росія" в реалізації проєктів з відновлюваної енергетики.



У серпні Siemens Energy повідомляла, що санкції ЄС почали істотно впливати на ділову активність компанії в РФ і не виправдовують продовження роботи в країні. Тоді компанія хотіла завершити вихід із російських активів наприкінці поточного фіскального року, який припадає на осінь.

У середині жовтня ПАТ "Інтер РАО" повідомило про купівлю частки Siemens Energy у розмірі 65% у спільному підприємстві із "Силовими машинами" (СТГТ). У "Силових машин" залишаються 35% у СП.

Також RAO Intertech B.V. (нідерладнська структура Інтер РАО) стала власником воронезького заводу Siemens Energy – Воронезький трансформатор (колишнє ТОВ "Сіменс енергетика трансформатори", що входило в підрозділ Siemens Energy).