Російські військові пошкодили одне з підприємств "ДТЕК Енерго"

Унаслідок масованого обстрілу росіянами цивільної та енергетичній інфраструктурі України15 листопада постраждало одне з підприємств "ДТЕК Енерго".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

За попередньою інформацією, внаслідок ракетного удару постраждалих немає. Утім, енергетичне обладнання підприємства зазнало значних ушкоджень.

"Після закінчення обстрілів працівники підприємства оперативно розпочали усунення наслідків та відновлення роботи обладнання. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники, інші працюють у віддаленому режимі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це вже 13 терористична атака ворога на енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" за останні півтора місяці. Внаслідок попередніх 22 енергетики зазнали поранень, троє загинули. Також були постраждалі серед рятувальників.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях.

Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково – аварійні відключення.