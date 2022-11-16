Борг агрохолдингу "Кернел" Веревського зріс до рекордних $2 мільярдів (оновлено)

Агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

Згідно з фінансовим звітом компанії, виручка агрохолдингу в 2022 році фінансовому році зменшилася на 5% – до $5,33 млрд, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Валовий прибуток упав на 28% – до $652 млн, операційний – у 7,6 раза, до $91 млн, а показник EBITDA скоротився в 3,7 раза – до $220 млн.

"Кернел" повідомляє, що веде переговори з кредиторами про відстрочку погашення боргових зобов’язань, які з початком російського військового вторгнення в Україну зросли до рекордних $1,95 млрд станом на 30 червня 2022 року, що на 37% більше, ніж на аналогічну дату 2021 року.

В компанії зростання заборгованості пояснюють різким збільшенням короткострокових боргових зобов'язань, залучених для поповнення оборотного капіталу взимку 2021-2022 років, і не погашених до літа 2022 через російську агресію.

За даними "Кернела", його чисті боргові зобов'язання на кінець першого півріччя 2022 року зросли в 1,8 раза порівняно з аналогічною датою минулого року – до $1,49 млрд, а співвідношення боргу до EBITDA підскочило до рекордного за п'ять років співвідношення 6,8 порівняно з 1,0 х у 2021 році.

"Вторгнення РФ почалося якраз на піку нашого циклу оборотного капіталу, коли у нас був найвищий за всю історію компанії сезонний рівень боргу в розмірі $1,95 млрд і рекордно високі товарні запаси в розмірі $0,9 млрд. На щастя, ми вступили в це неспокійний час у відносно хорошому фінансовому стані, тому ми продовжували обслуговувати наш борг, але ми були змушені вести переговори щодо відстрочення погашення основного боргу перед кредиторами", – зазначається у повідомленні холдингу.

"Кернел" нагадав, що перші подібні переговори дозволили йому відстрочити погашення основної суми боргу до 30 вересня 2022 року, і зараз він веде переговори про продовження відстрочки до 30 червня 2023 року.

"Станом на день складання цього звіту ми отримали відмову від продовження термінів погашення основного боргу у розмірі $627 млн ​​із кредиторами до 30 червня 2023 року. Для боргових зобов'язань на загальну суму $246 млн ми в процесі оформлення подібних відмов", – йдеться у звіті.

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"Кернел" уточнив, що у грудні 2021 року компанія завершила дострокове погашення євробондів на $213 млн, скоротивши загальну суму єврооблігацій з терміном погашення в 2022 році до $595 млн.

"У зв'язку з тим, що група не мала безумовного права відстрочення розрахунків на 12 місяців або довше щодо своїх банківських послуг станом на 30 червня 2022 року, $198 млн залишків довгострокових банківських кредитів і єврооблігації в обігу на суму $595 млн були рекласифіковані як короткострокові станом на 30 червня 2022 року", – наголошується у повідомленні холдингу.

Як повідомлялося, у червні рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) української агропромислової групи "Кернел" у національній та іноземній валюті до рівня "СС" із "ССС", що означає високу ймовірність дефолту.

За друге півріччя 2022 фінансового року (ФР, липень-грудень 2021 року) "Кернел" наростив виручку на 42% порівняно з аналогічним періодом попереднього року – до $3,2 млрд, EBITDA – на 9%, до $608 млн та чистий прибуток – на 21% до $401 млн.

Нагадаємо, "Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, також займається рослинництвом та експортом зернових культур, надає послуги із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, до війни він займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.