Ердоган підтримав продовження "зернової угоди" одразу на рік

Туреччина докладатиме зусиль, щоб продовжити дію домовленостей в рамках "Чорноморської зернової ініціативи" одразу на рік.

Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив на полях саміту G-20 в Індонезії, повідомляє Укрінформ.

"Постачання добрив, аміаку обговоримо на зустрічі з Путіним. Ми будемо намагатися збільшити термін ("зернової угоди", – ред.) до одного року", – сказав Ердоган.

Він наголосив на тому, що налагодження роботи "зернового коридору", дозволило відправити на світовий ринок 11 млн тонн зерна.

"Ми продовжуємо нашу діяльність для того, щоб зерно потрапляло до країн, які його найбільше потребують, особливо в Африці", – сказав Ердоган.

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Як повідомлялося, за даними Financial Times, в обмін на продовження "зернової угоди" про експорт українського зерна з чорноморських портів Росія вимагає відновити експорт аміаку трубопроводом "Тольятті - Одеса", а також вивести з-під дії санкцій "Россєльхозбанк".

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо РФ поверне українських військовополонених.

Угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей спливають 19 листопада, однак він може бути автоматично продовжений ще на 120 днів у випадку, якщо жодна із сторін не заперечуватиме проти цього.