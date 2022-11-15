Росія погодиться на продовження "зернової угоди", – Bloomberg

Росія погодиться продовжити угоду за посередництва ООН, яка дозволяє експорт зерна та іншої сільськогосподарської продукції з портів Чорного моря, забезпечуючи життєво важливий потік продуктів харчів на світовий ринок.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на чотири джерела.



Росія, швидше за все, дозволить продовжити угоду після закінчення терміну її дії 19 листопада. Співрозмовники агентства не уточнили, чи намагатиметься Росія додати нові умови в обмін на продовження чи будь-які інші деталі.



Угода, укладена наприкінці липня Туреччиною та Україною, відновила морський експорт з України після того, як РФ заблокувала порти країни після свого вторгнення. Вона була укладена на 120 днів, які закінчуються в суботу. Угода передбачає автоматичне продовження ще на 120 днів, якщо жодна зі сторін не вирішить її розірвати або змінити.



У тандемі з початковою угодою ООН зобов’язалася допомогти забезпечити безперешкодний експорт російського продовольства та добрив.

Раніше президент РФ Владімір Путін поскаржився, що угода недостатньо сприяла експорту російського зерна та добрив, попри те, що на них не поширюються санкції, а обсяги постачання зросли. Він також стверджував, що постачання з України йдуть не до найбідніших країн.

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Угода про створення "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Нагадаємо, 31 жовтня Міноборони Росії заявило про припинення руху суден "зерновим коридором" із Стамбулу до українських портів, оскільки цей коридор нібито використовується у військових цілях.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує виконання зерної ініціативи в рамках домовленостей з ООН і Туреччиною і сподівається, що сторони-партнери "заспокоять" риторику РФ, яка оголосила про вихід із "зернової угоди".

Утім, уже 2 листопада Росія вирішила відновити участь у чорноморській зерновій ініціативі. У Міноборони РФ заявили, що за сприяння ООН та Туреччини Росія отримала "письмові гарантії від України щодо невикористання зернового коридору для ведення бойових дій". Пізніше в МЗС України спростували ці заяви та заявили, що Київ не брав на себе жодних нових зобов’язань щодо "зернової угоди".