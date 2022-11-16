Найбільші НПЗ Китаю просять зберегти імпорт нафти з Росії, – Bloomberg

Найбільші нафтові компанії Китаю звертаються до держави за допомогою, щоб забезпечити потік російського імпорту після нових санкцій проти Росії, які набудуть чинності наступного місяця.

Про це пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела, передає enkorr.

Як повідомляється, державні нафтопереробні заводи стурбовані своєю здатністю опрацювати канали оплати, логістику й страхування, необхідні для продовження закупівель у виробника ОПЕК+ після 5 грудня.

Деякі висунуті рішення включають збільшення обсягу російської нафти, що транспортується трубопроводами, створення спеціального банку для обробки платежів і зв'язку з Росією, а також використання більшої кількості морських перевезень для розв'язання проблем, пов'язаних із прямими постачаннями між продавцем і покупцем, повідомили джерела.

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Оскільки Європейський Союз має намір через три тижні заборонити фінансування, страхування й відвантаження російської нафти, якщо не буде дотримано умов звільнення, азіатські імпортери шукають обхідні шляхи, які не залучають банки, страхові клуби і судновласників із блоку.

Прохання про допомогу від китайських нафтопереробних заводів показує стурбованість тим, що, якщо вони не отримають допомогу, ці компанії можуть зіткнутися з труднощами у забезпеченні постачання російської нафти.

Раніше повідомлялося, що Китай став головним торговим партнером РФ після скорочення торгівлі країни з Євросоюзом.

Як повідомлялося, ЄС запровадив санкції щодо морського імпорту російської нафти, які почнуть діяти 5 грудня. Тоді ж Євросоюз і Велика Британія мають намір заборонити своїм компаніям здійснювати перевезення, фінансування та страхування танкерів, що транспортують російську нафту. Виняток робитимуть для нафти, яка дешевша за встановлену цінову стелю.