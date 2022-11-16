"Укрзалізниця" попередила про значні затримки потягів через пошкодження інфраструктури
Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі поїзди "Укрзалізниці" прямують із значними затримками.
Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена, однак подекуди поїзди затримуються на 7 і більше годин.
Станом на зараз із значною затримкою рухаються такі рейси:
- №45/46 Ужгород - Харків – на 7 год 24 хв;
- №715/716 Перемишль - Київ – на 6 год 58 хв;
- №21/22 Трускавець - Харків – на 4 год 54 хв;
- поїзд Відень - Київ – на 3 год 17 хв;
- №749/750 Ужгород - Київ – на 3 год 12 хв;
- №3/4 Ужгород - Запоріжжя – на 2 год 43 хв;
- №35/36 Перемишль - Одеса – на 1 год 44 хв.
Всі інші рейси, що наразі прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.
Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:
- №749 Київ - Ужгород;
- №67 Київ - Варшава;
- №53 Київ - Перемишль;
- №15 Харків - Рахів;
- №91 Київ - Львів;
- №18 Ужгород - Харків;
- №92 Львів - Київ;
- №2 Івано-Франківськ - Харків;
- №54 Перемишль - Київ;
- №68 Варшава - Київ;
- №750 Ужгород - Київ.
"Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час у дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин", – зазначається у повідомленні.
Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях. Через це у більшості регіонів України відбуваються аварійні відключення електроенергії, загалом енергопостачання було відключено для понад 7 мільйонів абонентів.
Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково – аварійні відключення.
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