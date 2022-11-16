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"Укрзалізниця" попередила про значні затримки потягів через пошкодження інфраструктури

вагон,потяг,поїзд

Через пошкодження інфраструктури та відсутність напруги в контактній мережі деякі поїзди "Укрзалізниці" прямують із значними затримками.

Як повідомляє пресслужба залізничної компанії, більшість ділянок з пошкодженнями електромережі вже відновлена, однак подекуди поїзди затримуються на 7 і більше годин.

Станом на зараз із значною затримкою рухаються такі рейси:

  • №45/46 Ужгород - Харків – на 7 год 24 хв;
  • №715/716 Перемишль - Київ – на 6 год 58 хв;
  • №21/22 Трускавець - Харків – на 4 год 54 хв;
  • поїзд Відень - Київ – на 3 год 17 хв;
  • №749/750 Ужгород - Київ – на 3 год 12 хв;
  • №3/4 Ужгород - Запоріжжя – на 2 год 43 хв;
  • №35/36 Перемишль - Одеса – на 1 год 44 хв.

Всі інші рейси, що наразі прямують із затримкою, затримуються менше ніж на годину.

Крім того, через пошкодження контактної мережі залізниця змінила маршрут прямування деяких поїздів:

  • №749 Київ - Ужгород;
  • №67 Київ - Варшава;
  • №53 Київ - Перемишль;
  • №15 Харків - Рахів;
  • №91 Київ - Львів;
  • №18 Ужгород - Харків;
  • №92 Львів - Київ;
  • №2 Івано-Франківськ - Харків;
  • №54 Перемишль - Київ;
  • №68 Варшава - Київ;
  • №750 Ужгород - Київ.

"Зміна маршруту цих поїздів не вплине на можливість пасажирів вийти на потрібних їм станціях, проте час у дорозі для цих рейсів збільшиться орієнтовно на 30 хвилин", – зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося, у вівторок, 15 листопада, по території України було випущено понад 90 ракет, понад 70 з них збили сили ППО, однак решта завдала ударів по 15 об’єктам у різних областях. Через це у більшості регіонів України відбуваються аварійні відключення електроенергії, загалом енергопостачання було відключено для понад 7 мільйонів ​​абонентів.

Зранку 16 листопада "Укренерго" запровадило графіки погодинних відключень по всій Україні, а також додатково – аварійні відключення.

Автор: 

потяг (1300) Укрзалізниця (4804) електроенергія (4284)


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