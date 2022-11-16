Toyota почала звільняти працівників свого заводу в Росії

На російському автозаводі японського концерну Toyota (ТОВ "Тойота Мотор") у Санкт-Петербурзі розпочалося звільнення співробітників.

Як повідомили у комітеті з праці та зайнятості Петербурга, зараз у простої на підприємстві перебувають 1937 співробітників, повідомляє російський Інтерфакс.

При цьому загальна кількість співробітників ТОВ "Тойота Мотор" на вересень становила 2,35 тисяч осіб.

"Звільнення за згодою сторін почалися з 14 листопада. Toyota винесла персональну пропозицію кожному співробітнику, яка включає виплату від 12 середніх заробітних плат", – повідомили у комітеті.

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Як повідомлялося, російський підрозділ автовиробника ТОВ "Тойота Мотор" повідомив про повне припинення виробництва і консервацію заводу у Санкт-Петербурзі наприкінці вересня. Компанія уточнювала, що з моменту припинення випуску автомобілів на початку березня зберігала повний штат співробітників, який на кінець вересня становив 2,35 тисячі осіб.

На майданчику в Петербурзі випускалися моделі Camry та RAV4, які традиційно входили до топ бестселерів російського ринку. Потужності були розраховані на випуск 100 тис. автомобілів на рік. У 2021 завод збільшив виробництво на 20%, до 80,8 тис. машин, за той же період компанія реалізувала на російському ринку 117,3 тис. машин (з урахуванням Lexus). Підприємство також постачало машини до Казахстану, Білорусі та Вірменії.

Нагадаємо, у березні японський автоконцерн Toyota Motor Corp. ухвалив рішення тимчасово зупинити виробництво автомобілів у Росії через військову агресію РФ проти України.