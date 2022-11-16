Рада схвалила законопроєкт про легалізацію ГМО (оновлено)

Верховна Рада хоче врегулювати сферу поводження з генетично модифікованими організмами (ГМО) та вдосконалити систему оцінки їхніх ризиків щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнє середовище.

Ухвалення за основу відповідного законопроєкту №5839 "Про державне регулювання генетично інженерної діяльності та державний контроль за поводженням з ГМО та генетично модифікованою продукцією для забезпечення продовольчої безпеки" підтримали 247 народних депутатів на засіданні 16 листопада, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Автори законопроєкту у пояснювальній записці до нього зазначають, що "на сьогодні законодавство України у сфері поводження з ГМО є неповноцінним, відсутній комплексний та системний підхід до регулювання цієї сфери".

"Недосконале правове регулювання щодо поводження з ГМО унеможливлює здійснення ефективного державного контролю за обігом генетично модифікованої продукції та створює передумови для нелегального використання незареєстрованої генетично модифікованої продукції", – йдеться у документі.

З огляду на це проєктом закону пропонується запровадити комплексне врегулювання правових та організаційних засад генетично-інженерної діяльності шляхом здійснення державного нагляду (контролю) за використанням генетично модифікованих організмів і обігом генетично модифікованої продукції.

Основні положення проєкту законопроєкту передбачають:

розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;

удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;

удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;

посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Таким чином, ухвалення проєкту закону дозволить домогтися системної сумісності українського законодавства із законодавством ЄС у сфері поводження з ГМО, що передбачено зобов'язаннями України в рамках угоди про асоціацію, стверджують автори законопроєкта.