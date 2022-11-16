"Укрзалізниця" запускає поїзд із Києва до звільненого Ізюма

"Укрзалізниця" відкриває продаж квитків на рейс Київ-Ізюм.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Поїзд №112/111 Київ-Ізюм вирушатиме з Києва з 17 листопада о 22:55 і прибуватиме в Ізюм о 12:00.

У зворотному напрямку, з Ізюма, поїзд вирушатиме з 18 листопада о 18:22 і прибуватиме до Києва о 06:10.

"Поїзд прямуватиме через Полтаву, Харків, Балаклію та інші міста й дозволить мешканцям звільненого Ізюма отримати зручне залізничне сполучення нічним поїздом зі столицею", – сказано в повідомленні.

Раніше "Укрзалізниця" разом із платформою UNITED24 запустила благодійний проєкт "Квитки до перемоги". Так, із 13 листопада можна придбати квитки на три перші рейси із Києва до деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.