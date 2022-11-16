БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 290 6

Рада спростила використання пестицидів і агрохімікатів

урожай,химия,поле,агро,пестициды,агрохимия,орошение

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами".

За прийняття відповідного законопроєкту №4558 у повторному другому читанні та в цілому проголосували 274 народних депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.

Метою документа у пояснювальній записці вказано "удосконалення правового регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами" та наближення законодавства України у цій сфері до норм ЄС.

Під таким поясненням із законодавства України виключаються положення про "спеціальні сировинні зони", а також особливі вимоги щодо застосування пестицидів та агрохімікатів на землях, які підлягають особливій охороні.

Водночас законом уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади у відповідній сфері, спрощуються вимоги до виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, утилізації пестицидів та агрохімікатів тощо.

Читайте також: Кабмін спростив реєстрацію пестицидів та агрохімікатів

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що наразі законодаством визначено низку особливостей щодо "спеціальних сировинних зон" для дитячого і дієтичного харчування, включно із забороною будівництва промислових та хімічних об'єктів, а також будь-якої іншої діяльності, яка за результатами оцінки впливу на довкілля може призвести до погіршення його стану. Таким чином дозвіл на використання пестицидів та агрохімікатів у таких зонах може послаблювати або знижувати рівень охорони навколишнього середовища, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

"Аналогічне зауваження стосується також виключення із закону положень про особливості застосування пестицидів та агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення... Законодавча ж ініціатива матиме ризик зниження рівня правової охорони та захисту відповідних територій та об’єктів, підвищуючи ймовірність негативного впливу на них, а, отже, і на життя і здоров’я людини", – вказують експерти ВРУ.

Автор: 

аграрії (1334) ВР (2892) закон (1488) парламент (1959) хімія (76) пестициди (18)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну тепер нас, котрих не вбили збираються труїти, я так розумію
показати весь коментар
16.11.2022 20:56 Відповісти
Вава! А мак та коноплю? Хто перезбудився, доповню (не опіумний та технічну).
показати весь коментар
16.11.2022 21:22 Відповісти
ета - другоє
я так мріяв збільшитти свої доходи на технічній коноплі. Але де я візьму склад за три кілометри від населенного пункту (вимога ментів) для збереження волокна до вивозу на переробку? І плядям пофік, що там в принципі нема наркотику. Через плядєй у владі на створених безнаркотичних коноплях заробляє Франція. На маку сусіди. А нашим - зась.
показати весь коментар
17.11.2022 08:43 Відповісти
Чет это мне ненравится. Одно то что для людей может быть плохо, но это ладно. Но то что в природоохранных зонах можно будет насекомых и животних травить... Вот это неприятно, хотя я понимаю, что и раньше это было чисто для хабарів.
А теперь що? Допобачення бджоли?
показати весь коментар
16.11.2022 22:50 Відповісти
Так давно казали, що народ треба дустом, то тепер маємо.
показати весь коментар
17.11.2022 08:24 Відповісти
А вы их дустом пробовали..
показати весь коментар
17.11.2022 11:44 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 