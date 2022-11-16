Рада спростила використання пестицидів і агрохімікатів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами".

За прийняття відповідного законопроєкту №4558 у повторному другому читанні та в цілому проголосували 274 народних депутати, свідчить інформація на сайті парламенту.

Метою документа у пояснювальній записці вказано "удосконалення правового регулювання у сфері поводження із пестицидами і агрохімікатами" та наближення законодавства України у цій сфері до норм ЄС.

Під таким поясненням із законодавства України виключаються положення про "спеціальні сировинні зони", а також особливі вимоги щодо застосування пестицидів та агрохімікатів на землях, які підлягають особливій охороні.

Водночас законом уточнюються повноваження центральних органів виконавчої влади у відповідній сфері, спрощуються вимоги до виробництва, транспортування, торгівлі, зберігання, застосування, утилізації пестицидів та агрохімікатів тощо.

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Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що наразі законодаством визначено низку особливостей щодо "спеціальних сировинних зон" для дитячого і дієтичного харчування, включно із забороною будівництва промислових та хімічних об'єктів, а також будь-якої іншої діяльності, яка за результатами оцінки впливу на довкілля може призвести до погіршення його стану. Таким чином дозвіл на використання пестицидів та агрохімікатів у таких зонах може послаблювати або знижувати рівень охорони навколишнього середовища, що суперечить Угоді про асоціацію з ЄС.

"Аналогічне зауваження стосується також виключення із закону положень про особливості застосування пестицидів та агрохімікатів на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення... Законодавча ж ініціатива матиме ризик зниження рівня правової охорони та захисту відповідних територій та об’єктів, підвищуючи ймовірність негативного впливу на них, а, отже, і на життя і здоров’я людини", – вказують експерти ВРУ.