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Зеленський призначив колишню генпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарії

венедіктова

Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації.

Відповідний указ №786/2022 від 17 листопада оприлюднено на офіційному сайті президента.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення Венедіктової послом у Швейцарії ще на початку серпня.

19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка. Венедіктова 

27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.

Автор: 

Зеленський Володимир (2524) Швейцарія (379) Венедіктова Ірина (74) Офіс Генпрокурора (458)


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