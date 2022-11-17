Зеленський призначив колишню генпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарії

Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації.

Відповідний указ №786/2022 від 17 листопада оприлюднено на офіційному сайті президента.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення Венедіктової послом у Швейцарії ще на початку серпня.

19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка. Венедіктова

27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.