Зеленський призначив колишню генпрокурорку Венедіктову послом у Швейцарії
Президент Володимир Зеленський призначив колишню генпрокурорку Ірину Венедіктову надзвичайним і повноважним послом України в Швейцарській Конфедерації.
Відповідний указ №786/2022 від 17 листопада оприлюднено на офіційному сайті президента.
Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання президентові Володимиру Зеленському на призначення Венедіктової послом у Швейцарії ще на початку серпня.
19 липня Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України. Раніше, 17 липня, президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка. Венедіктова
27 липня Верховна Рада підтримала призначення Андрія Костіна на посаду генерального прокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль