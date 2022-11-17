ІТ-компанія Avenga з офісами в Україні купує конкурента у Латинській Америці

Міжнародна IT-компанія Avenga, яка має центри розробки в Україні, Німеччині, Польщі й Малайзії, придбала аргентинського аутсорсера IncluIT зі штаб-квартирою у Кордові та офісами розробки у Латинській Америці.

Як повідомили у пресслужбі Avenga, після закриття угоди компанія матиме 31 офіс у Європі, Азії, Латинській Америці та США, пише українська редакція Forbes.

Наразі глобальний штат Avenga налічує 3500 спеціалістів, 1400 з них – в Україні. У команді IncluIT – 800 фахівців.

Фінансові умови сторони не розкривають. За словами CEO Avenga Юрія Адамчука, у подібних угодах діапазон мультиплікаторів може становити від 6х до 20х до EBITDA.

"Якісні таргети – однозначно у двозначних цифрах з точки зору оцінки це все, що я можу сказати", – прокоментував керівник компанії. Це означає суму угоди від щонайменше $10 млн та до кількох десятків мільйонів.

Мета поглинання для Avenga – розширити присутність на латиноамериканському ринку та мати центри розробки ближче до клієнтів у США.

Засновники IncluIT – Альберто Харріаге та Рафаель Ібанез – залишаться на своїх посадах.

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Створена у 2019 році Avenga – результат численних поглинань. У 2017 році польського аутсорсера IT Kontrakt викупили польський фонд Cornerstone Partners та американський Oaktree Capital Management.

За два роки до IT Kontrakt приєднали українську ІТ-компанію Core Value, польську Solidbrain та німецьку Sevenva. Рік тому, у листопаді 2021 року, Avenga поглинула українського аутсорсера Perfectial із 500 спеціалістів. Експерти оцінювали цю угоду у $20-25 млн.

Спеціалізація Avenga – складні ІТ-проєкти та цифрова трансформація корпоративного сегмента. Серед клієнтів – ABB, Allianz, GSK, Santander та Volvo.

Альберто Харріаге і Рафаель Ібаньєс заснували IncluIT у 1994 році. На момент закриття угоди компанія мала 800 спеціалістів та вісім офісів переважно у Латинській Америці. Серед відомих замовників – Accenture, Coca Cola, Intel.