Українці купили через "Дію" військових облігацій на 142 мільйони

Українці вже придбали 142 тис. військових облігацій через застосунок "Дія" на майже 142 млн грн.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

"Українці вже придбали 142 тис. військових облігацій через "Дію". Це майже 142 млн грн, які працюють на перемогу України. У лідерах – Херсон, Донецьк та Мелітополь. Нещодавно розпродали дві облігації – Луганськ та Крим. Додали два міста – Енергодар та Бердянськ", – розповів Федоров.

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Він зазначив, що власники облігацій спонсорують перемогу. Купуючи ОВДП, українці не сплачують комісію за платіж, податок з отриманого доходу та додаткову комісію продавцю.

"Саме з бюджету виплачується заробітна плата військовим, вчителям та медикам. Купується зброя, техніка, медикаменти, каски та броніки для ЗСУ. Працюють підприємства та виплачують пенсії, соціальні виплати. Для того, щоб ми могли гідно тримати оборону, а ЗСУ – деокуповувати міста, економіка має працювати. Кошти мають працювати", – додав міністр.

Нагадаємо, 3 жовтня Міністерство цифрової трансформації запустило можливість купувати військові облігації через застосунок "Дія". Кожна облігація має назву тимчасово окупованої території. Вартість однієї облігації стартує від 900 грн. Обмежень у кількості купівлі немає. Водночас можна обрати термін облігації – на строк до 1,5 року. Відсотки фактичної дохідності варіюються від 11 до 16% річних. Виплати надходитимуть на картку "єПідтримка".