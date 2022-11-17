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Новини Війна
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Болгарія продовжила програму розміщення українських біженців до лютого 2023 року

біженці,готель,болгарія

Уряд Болгарії продовжив схему розміщення українських біженців до 24 лютого 2023 року. Це означає розширення державної системи розміщення українських біженців у готелях, хоча новоприбулі в Болгарію розміщуватимуться лише в державних і муніципальних помешканнях.

Про це повідомили в урядовій інформаційній службі країни, передає The Sofia Globe.

У заяві йдеться, що об’єкти, охоплені схемою, включають власність держави, муніципалітетів або державних підприємств, а також розміщення, зареєстроване в національному туристичному реєстрі.

Оплата за розміщення українських біженців у місцях, внесених до національного туристичного реєстру, здійснюватиметься за умови, що вони були там станом на 31 жовтня та залишалися там у період з 1 по 15 листопада та залишатимуться там із 16 листопада до 24 лютого.

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За проживання в категорійних місцях держава платитиме 15 левів без урахування податку на додану вартість на добу, а для некатегоризованих – 18 левів без ПДВ. Держава покриє сплату ПДВ.

За даними спеціального порталу уряду Болгарії про українців, які втекли до Болгарії після вторгнення Росії, загалом до Болгарії прибув 889 121 українець, а залишився 52 381.

Болгарія надала статус тимчасового захисту 145 759 особам. 

Раніше повідомлялося, що Болгарія є одним із найбільших непрямих постачальників зброї в Україну, продавши рекордну її кількість з початку повномасштабної війни.

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