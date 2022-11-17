Призначена зі скандалом керівниця "Довженко Центру" Каждан пішла у відставку

Призначена тимчасово виконуючою обов’язки генерального директора "Довженко-Центру" Юлія Каждан вирішила піти з цієї посади.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"Каждан пояснює своє рішення буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять", – йдеться у повідомленні.

Водночас Держкіно призначило новим тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора "Довженко-Центру" кінокритика Андрія Алферова.

Як повідомлялося, перед цим Держкіно було вимушене призупинити дію наказу про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка".

До такого рішення привели протести мистецької спільноти, викликані рішенням Держкіно призначити в. о. гендиректора "Довженко Центру" Юлію Каждан, відсторонивши від виконання обов’язків попередню керівницю центру Олену Гончарук.

У Держкіно називали Юлію Каждан "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. Водночас Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу.

Читайте також: Фонд держмайна виставив на продаж корпуси "Довженко-Центру"

При цьому під час реорганізації Держкіно аже дозволило виставити на приватизацію два корпуси держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка". Більшість приміщень у них здавалась в оренду, кошти від якої йшли на підтримку діяльності "Довженко-Центру".

Нагадаємо, ще у січні Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" у сферу управління Державного агентства з питань кіно. До цього цілісний майновий комплекс державного підприємства знаходився у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Держкіно було доручено у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку держпідприємства, однак у серпні воно ухвалило рішення про "реорганізацію" "Довженко центру". У самому "Довженко-Центрі" вказуювали за зацікавленість забудовників у території держпідприємства.

Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.