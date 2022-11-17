БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
8 139 24

Призначена зі скандалом керівниця "Довженко Центру" Каждан пішла у відставку

довженко,центр

Призначена тимчасово виконуючою обов’язки генерального директора "Довженко-Центру" Юлія Каждан вирішила піти з цієї посади.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

"Каждан пояснює своє рішення буллінгом, якого вона зазнала, приниженням честі та гідності, переходом на особистості, й, зокрема, погрозами, які їй періодично надходять", – йдеться у повідомленні.

Водночас Держкіно призначило новим тимчасово виконуючим обов’язки генерального директора "Довженко-Центру" кінокритика Андрія Алферова.

Як повідомлялося, перед цим Держкіно було вимушене призупинити дію наказу про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка".

До такого рішення привели протести мистецької спільноти, викликані рішенням Держкіно призначити в. о. гендиректора "Довженко Центру" Юлію Каждан, відсторонивши від виконання обов’язків попередню керівницю центру Олену Гончарук.

У Держкіно називали Юлію Каждан "професійним кризовим менеджером", хоча про досвід її роботи у сфері кіно невідомо. Водночас Каждан відома як зоопсихолог і співвласниця "Кінологічного центру "Ерсте Хунд", а вже після призначення займалася наданням послуг гіпнозу.

Читайте також: Фонд держмайна виставив на продаж корпуси "Довженко-Центру"

При цьому під час реорганізації Держкіно аже дозволило виставити на приватизацію два корпуси держпідприємства "Національний центр Олександра Довженка". Більшість приміщень у них здавалась в оренду, кошти від якої йшли на підтримку діяльності "Довженко-Центру".

Нагадаємо, ще у січні Кабінет міністрів передав цілісний майновий комплекс державного підприємства "Національний центр Олександра Довженка" у сферу управління Державного агентства з питань кіно. До цього цілісний майновий комплекс державного підприємства знаходився у сфері управління Міністерства культури та інформаційної політики.

Держкіно було доручено у тримісячний термін затвердити стратегічний план розвитку держпідприємства, однак у серпні воно ухвалило рішення про "реорганізацію" "Довженко центру". У самому "Довженко-Центрі" вказуювали за зацікавленість забудовників у території держпідприємства.

Нагадаємо, Держкіно з лютого 2020 року очолює Марина Кудерчук, яка до цього із 2003 по 2017 рік працювала податковим та екологічним інспектором у Запорізькій області. Також менше року обіймала посаду директора комунального кінотеатру ім. Довженка у Запоріжжі. Її призначення викликало протест кіноспільноти через відсутність релевантного досвіду та непрозорість проведеного конкурсу на цю посаду.

Автор: 

звільнення (1012) Держкіно (35) Кудерчук Марина (4) Довженко Центр (7)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Шкода, таку КІНОлогиню зачмирили!
показати весь коментар
17.11.2022 23:41 Відповісти
+22
зеШулєра, перетасують колоду, перепризначать своє шило на мило.
показати весь коментар
17.11.2022 21:55 Відповісти
+18
Пір'їну в сраку і попутного вітру.
показати весь коментар
17.11.2022 23:45 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зеШулєра, перетасують колоду, перепризначать своє шило на мило.
показати весь коментар
17.11.2022 21:55 Відповісти
Таки дістали кінологиню.
показати весь коментар
17.11.2022 23:39 Відповісти
Шкода, таку КІНОлогиню зачмирили!
показати весь коментар
17.11.2022 23:41 Відповісти
як кажуть москалики "скатерьтью дорожка"
показати весь коментар
17.11.2022 23:41 Відповісти
Пір'їну в сраку і попутного вітру.
показати весь коментар
17.11.2022 23:45 Відповісти
буллінг, кажете?
А ми так і повірили... Ага...
показати весь коментар
17.11.2022 23:45 Відповісти
Не понял....
хороший же зоопсихолог.
показати весь коментар
17.11.2022 23:51 Відповісти
Откуда у киношалавы честь и достоинство?
показати весь коментар
17.11.2022 23:59 Відповісти
Вы считаете, что руководить производством кино кино, как и государством, могут люди без должного образования и опыта работы? А тогда из какой шалавы?
показати весь коментар
18.11.2022 10:12 Відповісти
Мабуть, дехто в Держкіно вважає, що професія кінолог, це щось з кіно пов'язано ))
показати весь коментар
18.11.2022 00:09 Відповісти
А довженко, мабуть, - це такса...
показати весь коментар
18.11.2022 05:06 Відповісти
повернулась до тренінгу бобиків, але акт приймання передачі нерухомого майна таки не встигла підписати. А шо буде продавати дівуля із Запоріжжя, ще те питання.
показати весь коментар
18.11.2022 00:12 Відповісти
Вітер в сраку. Знало куди лізе.
показати весь коментар
18.11.2022 00:12 Відповісти
Її туди підштовхували
показати весь коментар
18.11.2022 07:49 Відповісти
Тю. Хтось запросив тьотю в боулінг, а вона злякалася. 😁

Між боулінгом та булінгом різниця така ж невелика, як між кіно та кінологією. Нема про що хвилюватися. 😛
показати весь коментар
18.11.2022 00:14 Відповісти
Господи ! Що у нас за влада ??? Хапуги і брехуни... 73 процентів голосів... Бєня за 9 місяців війни хлопцям копійки не дав..
показати весь коментар
18.11.2022 00:38 Відповісти
Мабуть, присвоють тьоті звання Заслужений кінолог, буде прикордонникам песиків за фахом вирощувати, або керівником МОЗ призначать!!!
Теж, як степанов, буде бабло за продаж масок офшорити!!

Всерівно жодного звіту та відповідальності!!! Стефанчук вкурсі справи, на ньому уже опробували….не раз..
показати весь коментар
18.11.2022 01:20 Відповісти
Єрмак просто так не здасться... Їм треба показати, що пісяли вони з ОП на громадську думку.
показати весь коментар
18.11.2022 06:32 Відповісти
Як там: коли ти пісяєш на громаду, вона утреться, але коли громада почне пісяти на тебе, то потонеш. Тут головне не стидатимя дістати
показати весь коментар
18.11.2022 07:48 Відповісти
Отож і я про те, а то он як рот всім заткнули - війна, не на часі. Саме на часі, товкти владу мордою в те лайно, що вона робить.
показати весь коментар
18.11.2022 09:38 Відповісти
Зазнала буллінгу... Треба було ще й бульдогінгу на неї натравити. А взагалі, ось що значить public enemy, і це таки працює. Тож не будьте байдужими
показати весь коментар
18.11.2022 07:45 Відповісти
Ні сорому, ні сумлінності у цих людей! Вспливають, як гі&но у прорубу.
показати весь коментар
18.11.2022 10:16 Відповісти
Чудово.
Це означає що конституційний носій влади в Україні все ще народ. І що ми недарма травили цю гниду в поцмережах)))

Курва, йди цуциків навчай. Кінолохиця хєрова. Заїбали ці підстилки.
показати весь коментар
18.11.2022 11:30 Відповісти
Не у відпустку треба було йти, а з самого початку відмовитись від пропозиції! Ну це вже не смішно: кінолог і кіно. Чи пані, як і керівництво країни, страждає на нарциссізм?
показати весь коментар
19.11.2022 14:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 