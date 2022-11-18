"Укрзалізниця" призначила перший поїзд із Києва до звільненого Херсона
"Укрзалізниця" призначила на 18 листопада перший рейс із Києва до звільненого Херсона.
Про це повідомив радник очільника Херсонської ОВА Сергій Хлань у Facebook.
"Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні", – зазначив він.
За його словами, першим рейсом поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги".
Також Хлань звертає увагу, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона – по непарних.
Як повідомлялося, 13 листопада АТ "Укрзалізниця" у межах спільного з платформою UNITED24 проєкту "Квитки до перемоги" запустила продаж символічних квитків на перші рейси із Києва до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Криму.
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