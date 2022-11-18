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Новини
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Нацкомісія схвалила підвищення тарифів обленерго на 30-60% з 1 січня

облэнерго,электроэнергия,тариф

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних слуг (НКРЕКП), схвалила підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 26 операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) у середньому на 30-60% з 1 січня 2023 року.

Відповідні проєкти рішень НКРЕКП схвалила на засіданні у п'ятницю, 18 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Остаточно тарифи будуть скориговані та затверджені після додаткових обговорень заінтересованих сторін.

Як випливає з дискусій щодо очікуваного підвищення тарифів для ОСР, ключовими причинами необхідності підвищення тарифів вказано падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, майбутнє зростання тарифів на передачу та диспетчеризацію для НЕК "Укренерго", а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту оборотних коштів ОСР, зокрема для можливості її закупівлі з метою компенсації технологічних втрат.

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Як повідомлялося, це вже третій сценарій можливого перегляду розмірів тарифів для ОСР, який регулятор узгодив восени цього року. Спочатку тарифи для обленерго планувалося підвищити з 1 грудня 2022 року на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.

Востаннє НКРЕКП переглядала тарифи для ОСР на засіданні 17 грудня 2021 року, ухваливши рішення про їх незначне підвищення з 1 січня 2022 року.

Автор: 

обленерго (325) тарифи (1320) електроенергія (4287) НКРЕКП (1445)


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лючовими причинами необхідності підвищення тарифів вказано падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, майбутнє зростання тарифів на передачу та диспетчеризацію для НЕК "Укренерго", а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту оборотних коштів ОСР, зокрема для можливості її закупівлі з метою компенсації технологічних втрат."
Это шедевр!!! 😂
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18.11.2022 17:12 Відповісти
А можна я майбутне зростання тарифів буду оплачувати з майбутньої зарплати... коли знайду роботу?
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18.11.2022 19:31 Відповісти
епта сколько там фсбагентуры насадила зелень
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18.11.2022 20:13 Відповісти
А зарплати і пенсії теж зростуть бо кюсять хоцєця
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19.11.2022 07:54 Відповісти
Жалуются на снижения потребления
И просят ограничить потребление
А можно хоть раз опубликовать /расшифровку стоимости килловата /
А то то дорожает то дорожает /главное виллы за кордоном /
Бедные десятилетиями работают себе в убыток /и становятся миллиардерами /
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19.11.2022 09:49 Відповісти
Ну чего ,нормально Ахметка и остальные 7 мес вовсю гнали электртчество за границу на экспорт спаливая тиак дефицитные газ и уголь. А теперь можно честно сказать государству что все подорожало и поэтому поднимайте тариф для населения и бизнеса. Причем один из мотив:население начало меньше платить. тоесть я должен платить и за себя и за тех кто не платит? Если население не платит-просто обрежте неплательщикам подачу энергии. С какого хрена я и остальные должны платить за тех кто не платит?
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19.11.2022 11:16 Відповісти
Ой куме, думайте, думайте, чи здавати зброю після війни чи ні.
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19.11.2022 11:28 Відповісти
Теперь паззл сошелся И отключений должно резко стать меньше
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20.11.2022 07:20 Відповісти

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