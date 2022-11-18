Нацкомісія схвалила підвищення тарифів обленерго на 30-60% з 1 січня

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних слуг (НКРЕКП), схвалила підвищення тарифів на розподіл електроенергії для 26 операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) у середньому на 30-60% з 1 січня 2023 року.

Відповідні проєкти рішень НКРЕКП схвалила на засіданні у п'ятницю, 18 листопада, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Остаточно тарифи будуть скориговані та затверджені після додаткових обговорень заінтересованих сторін.

Як випливає з дискусій щодо очікуваного підвищення тарифів для ОСР, ключовими причинами необхідності підвищення тарифів вказано падіння рівня оплати електроенергії в умовах війни, майбутнє зростання тарифів на передачу та диспетчеризацію для НЕК "Укренерго", а також очікуване зростання ціни електроенергії на спотовому ринку, що вимагатиме компенсації дефіциту оборотних коштів ОСР, зокрема для можливості її закупівлі з метою компенсації технологічних втрат.

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Як повідомлялося, це вже третій сценарій можливого перегляду розмірів тарифів для ОСР, який регулятор узгодив восени цього року. Спочатку тарифи для обленерго планувалося підвищити з 1 грудня 2022 року на 42,9-94,3% за першим класом напруги та на 35,3-76,3% – за другим.

Востаннє НКРЕКП переглядала тарифи для ОСР на засіданні 17 грудня 2021 року, ухваливши рішення про їх незначне підвищення з 1 січня 2022 року.