Австрія введе податок на надприбутки енергетичних компаній

Уряд Австрії оголосив про плани запровадити податок на надприбуток енергетичних компаній, який становитиме до 40% для нафтогазових компаній.

Як повідомляє Reuters, цей крок реалізує загальноєвропейську угоду про збір у розмірі щонайменше 33%, спрямований на перерозподіл деяких додаткових доходів енергетичних компаній, отриманих завдяки стрімкому зростанню цін, значною мірою викликаному вторгненням Росії в Україну.

Для нафтогазових компаній збір до 40% застосовуватиметься до прибутку, який на 20% перевищує середній показник за попередні чотири роки, але компанії можуть знизити ставку податку до 33%, якщо вони інвестують у відновлювані джерела енергії.

Зазначається, що податок буде діяти заднім числом з 1 липня цього року до кінця наступного року.

Окрема система буде застосовуватися до енергетичних компаній, коли вони зароблятимуть 140 євро ($145) за мегават-годину електроенергії. Поріг може бути збільшений до 180 євро, якщо ці компанії інвестують у відновлювані джерела енергії,.

Цей податок застосовуватиметься з 1 грудня цього року до кінця 2023 року.