"Укрпошта" дозволила укладати угоди з бізнесом онлайн

"Укрпошта" впровадила укладання договорів онлайн для корпоративних клієнтів. Так, уклавши зазначений договір, бізнес-клієнти зможуть отримувати відповідні послуги на пересилання внутрішніх та міжнародних відправлень, письмової кореспонденції з відбитком про оплату, а також матимуть можливість підписання договору за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Про це йдеться в повідомленні "Укрпошти".

Така новація дасть можливість підвищити якість та швидкість обслуговування, спростити процедуру складання договору і мінімізувати обсяги оформлення документів.

Для того, щоб укласти угоду оферти необхідно заповнити її в електронному вигляді на сайті, завантажити підписану заяву-приєднання та відповідні документи з урахуванням юридичного статусу замовника.

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"Тепер клієнтам немає потреби проходити довгі алгоритми, аби заключити договір з "Укрпоштою" і стати нашим партнером. Достатньо за допомогою онлайн-інструментів на офіційному сайті "Укрпошти" вибрати оптимальні для себе умови й подати заявку на оформлення договору про надання послуг за офертою", – прокоментувала заступниця генерального директора "Укрпошти" з розвитку бізнесу Олена Стьопіна.

Відтепер юридичні особи, фізичні особи-підприємці та суб’єкти незалежної професійної діяльності мають змогу на сайті "Укрпошти" оформити заяву-приєднання до договору оферти на внутрішні, міжнародні відправлення та письмову кореспонденцію з відбитком про оплату.