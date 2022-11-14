"Укрпошта" вже продала своїх товарів на eBay на 7,5 мільйона

"Укрпошта" під час урочистої церемонії нагородження eBay’s Exporter of the Year 2022 отримала почесну відзнаку Rising Star в регіоні Emerging Markets, куди входять 150 країн. Нагорода відзначає продавця, який досяг найбільш результатів продажів у перший рік запуску свого онлайн-магазину.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Зазначається що "Укрпошта" стала першою в світі серед національних поштових операторів, хто розпочав роботу на міжнародному маркетплейсі eBay і вже за кілька місяців з початку продажів отримала статус top-rated seller. На платформі онлайн-магазину кожен охочий з будь-якої точки світу може придбати оригінальні товари від "Укрпошти": марки, конверти, картки, поштові набори, брендовані футболки, світшоти, чашки та інше.

Нагадаємо, офіційний онлайн-магазин на eBay "Укрпошта" відкрила в травні поточного року, щоб покупці з усього світу могли замовляти українські патріотичні марки та мерч.

Читайте також: "Укрпошта" присвятила звільненню Херсона нову марку. ФОТО

За п'ять місяців компанія тільки через цей канал продажів відправила понад 5 тис. замовлень на суму більше 7,5 млн грн для покупців на eBay з усього світу.

Також "Укрпошта" доставляє міжнародні відправлення з України по всьому світу. Так, за останні місяці показники об’ємів продажів українців демонструють безперебійність і виходять майже на 100% довоєнного рівня.

На сьогодні Україна входить в топ-5 ринків офіса eBay Global Emerging markets, що відповідає за розвиток платформи в 150 країн світу.

eBay – одна з найбільших торгових платформ, яка об’єднує понад 17 млн продавців та 142 млн активних покупців в 190 країнах. Обсяги продажів товарів через eBay минулого року склали $87 мрлд.

Як повідомлялося, у травні "Укрпошта" стала першою поштою в світі, яка відкрила онлайн-магазин на міжнародному маркетплейсі eBay. А з 28 червня запрацював офіційний онлайн-магазин "Укрпошти" на Amazon.