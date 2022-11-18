"Яндекс" викупить залишки асортименту магазинів IKEA в Росії

"Яндекс Маркет", що належить російському інтернет-гіганту "Яндекс", заявив, що погодився викупити решту запасів шведського меблевого гіганта IKEA, який закрив свої магазини в Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, "Яндекс" підписав зобов’язуючі документи 16 листопада про купівлю понад 20 млн товарів IKEA, від меблів до м’яких іграшок, що залишилися після останнього онлайн-розпродажу цього літа, додавши, що він почне продавати товари до кінця року. .

"Яндекс" продаватиме продукцію в розділі свого онлайн-ринку під назвою "Товари IKEA", який об’єднує товари з російських виробничих майданчиків, які раніше постачали IKEA, інвентар магазинів і товари IKEA, привезені з-за кордону.

Із березня цього року IKEA поступово згортає діяльність у Росії. У звіті за 2022 фінансовий рік, опублікованому на початку листопада, шведський рітейлер підтвердив, що до кінця поточного календарного року має намір остаточно закрити закупівельні та логістичні офіси в Москві та Мінську.

Також у документі зазначено, що на початок 2023 року компанія розраховує завершити продаж чотирьох заводів у РФ. Про продаж рітейлерського бізнесу компанія поки не оголошувала (у тому числі Мінпромторг РФ неодноразово повідомляв, що не отримував повідомлень від IKEA про продаж активів у рітейлі).

Пізніше IKEA ухвалила рішення про ліквідацію однієї з російських структур – ТОВ "Икеа Закупочные Услуги Рус".