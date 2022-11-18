У Києві та області скасували екстрені відключення електроенергії (оновлено)

За розпорядженням НЕК "Укренерго", у Києві 18 листопада було запроваджено екстрені відключення електроенергії, однак станом на 18:45 їх скасовано, діють лише планові відключення.

Як повідомили у пресслужбі оператора енергомереж міста "ДТЕК Київські електромережі", наразі НЕК "Укренерго" вдалося збалансувати енергосистему.

"Повертаємось до стабілізаційних відключень за графіками", – зазначається у повідомленні.

Аналогічним чином про скасування екстрених відключень електроенергії у Київській області повідомило "ДТЕК Київські регіональні електромережі".

Як повідомлялося, вранці у п’ятницю "Укренерго" попереджало, що по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень. Водночас можливе введення додатково аварійних відключень.

Раніше в "Укренерго" попереджали, що через різке похолодання зросло споживання електроенергії в тих регіонах України, де вже відновлено електропостачання після масованих ракетних ударів 15 листопада, що ще більше ускладнило ситуацію в енергосистемі та збільшує обсяг обмежень енергоспоживання.

Через це у четвер, 17 листопада, по всій Україні впродовж доби застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.

Своєю чергою виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук попередив, що масштабні руйнування енергетичних об’єктів України, завдані російськими ракетними ударами 15 та 17 листопада, можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів.