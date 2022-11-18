Нідерланди надали Україні військової допомоги на 800 мільйонів євро
Нідерланди витратили на військову підтримку України понад 800 млн євро.
Про це повідомляє NOS, передає Укрінформ.
"Нідерланди наразі витратили на військову підтримку України понад 800 млн євро", – йдеться в повідомленні.
Гроші, зокрема, були витрачені на броньовані гаубиці, зенітні комплекси, боєприпаси, протитанкову зброю.
Водночас Міністерство оборони Нідерландів не хоче розголошувати детальну інформацію з військово-стратегічних міркувань.
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен вважає, що нідерландська військова підтримка дає результат. За її словами, це засвідчило визволення Херсона.
"Це має ефект. Ми повинні продовжувати", – сказала вона.
Раніше повідомлялося, що Нідерланди виділять понад 25 млн євро на підтримку української армії.
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