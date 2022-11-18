Франція, Німеччина та Іспанія погодилися продовжити розробку бойових літаків, – ЗМІ

Франція, Німеччина та Іспанія досягли згоди щодо початку наступного етапу розробки нового винищувача під назвою FCAS, найбільшого в Європі оборонного проекту з орієнтовною вартістю понад 100 млрд євро.

Про це повідомили джерела Reuters.

Як повідомляється, три країни та їхні відповідні промислові підприємства уклали угоду, водночас, подробиці наразі невідомі.

Французький чиновник також підтвердив, що галузі, які нещодавно вважалися головними каменями спотикання на шляху до угоди, досягли згоди щодо переходу до наступної фази проєкту бойового літака.

Уряд Німеччини заявив, що переговори щодо наступного етапу просуваються.

Раніше джерела повідомляли, що наступний етап розробки Future Combat Air System (FCAS) коштуватиме приблизно 3,5 млрд євро, які будуть розподілені порівну між трьома країнами.

Французькі Dassault, Airbus та Indra – останні дві представляють Німеччину та Іспанію відповідно – беруть участь у схемі, щоб розпочати заміну французьких Rafale та німецьких та іспанських Eurofighters з 2040 року.

У липні 2017 року президент Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель вперше оголосили про плани щодо FCAS, який включатиме винищувач і низку відповідної зброї, включно з безпілотниками.