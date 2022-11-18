Колишній посол України у Німеччині Мельник отримав посаду у МЗС

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, призначив Андрія Мельника заступником Міністра закордонних справ України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Із 2014 року по 2022 рік Мельник був послом у Німеччині.

9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади посла України в Німеччині.