Колишній посол України у Німеччині Мельник отримав посаду у МЗС
Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, призначив Андрія Мельника заступником Міністра закордонних справ України.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Із 2014 року по 2022 рік Мельник був послом у Німеччині.
9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади посла України в Німеччині.
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показати весь коментар19.11.2022 16:32 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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