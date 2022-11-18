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Колишній посол України у Німеччині Мельник отримав посаду у МЗС

мельник,андрій

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 18 листопада, призначив Андрія Мельника заступником Міністра закордонних справ України.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Із 2014 року по 2022 рік Мельник був послом у Німеччині.

9 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про його звільнення з посади посла України в Німеччині.

Автор: 

Кабмін (7803) МЗС (254) призначення (1148) Мельник Андрій (2)


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Це для чого? Щоб німцям та Маску в обличчя плюнути?
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19.11.2022 16:32 Відповісти

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