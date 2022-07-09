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Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №479 глави держави з'явився на сайті Офісу президента у суботу, 9 липня.
"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - говориться у тексті указу.
Топ коментарі
+109 Ustym Karmaliuk
показати весь коментар09.07.2022 18:22
+85 Сергей Воробей 25ea4f2b
показати весь коментар09.07.2022 18:25
+76 Ksenia VB
показати весь коментар09.07.2022 18:27
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Будь ласка, зачекайте...
Хватит портить берлинский воздух.
Причина звільнення , не відома 😠
Цікаво , хто із слуг Зе , посяде місце в посольстві Украіни в Німеччині ?!
Але ж це всеодно не відволіче від питання Єзрадника!
Ви просто не представляєте куди він попав.
Німеччина це метрополія росії. Для німецьких політиків росія це їх ресурсна колонія ще з часів як їх предки створили російську імперію.
Німецькі політики, а точні германські клани інтереси яких вони представляли хотіли багатополярний світ та повалення сша. І тут на тобі появилась Україна, український народ і українські дипломати які поломали весь їх план.
А тепер представте собі що Мельник попадає в таке оточення де одні вороги. Ось тому він як міг так привертав увагу до себе щоб заодно люди звертали увагу на слова та дії тих з ким він контактував. Бо коли тобі як дипломату після нападу на твою країну заявляють що ще пару годин і настане новий світовий порядок ті кого ти вважав партнерами то це багато про що каже.
Україну він захищав.
Чого варті його дії на слова німецьких кланів про новий світовий порядок та рекомендацію Україні капітулювати. Сильна людина.
І гарно працював з чесними медіа. Саме чесні медіа в Німеччині зформували суспільну думку проти цапсьтана, тому цим шольцам не залишилося шансів вилизувати дупу пуйлу
1. Бандера всю війну просидів у Заксенхаузені. Вимога у німців до нього була одна едина - відмовитися від державністі України. І тоді був би в шоколаді, ходив би по вечорінках та ресторанах з Власовим.
2. Обидва РІДНІ брати Ст. Бандери загинули у концлагері АУШВІЦ, куди вони були кинуті німцями.
3. Ну а щодо операцій УПА, таких як так звана "Волинська різня", то тоді УПА воювала на шість фронтів фактично, перший радянсько-гітлерівськи війска, другий, а може у перший за значемостю - війна з двома ворожуючими між собою польскими арміями, одна з которих підкорялась польскому уряду у Лондоні, друга Сталіну. Ця війскова операція була УСПІШНОЮ ВІДПОВІДДЮ обом польским арміям, що вбивали мирних українців суто по єтнічним ознакам.
4. Щодо жидів, їх було немало у УПА. Могу вам навести приклад Гершеля Келлер, який працював начальником медичною служби УПА, та мав найвищий можливий чин у УПА. Він став всесвітньо відомим по повстанню вояків УПА у полоні - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
Зверніть увагу, що повстання вояків УПА очолили Гершель Келлер, тобто він користувався найвищим авторітетом у вояків УПА, хоча зрозуміло, що ніяких генеральских погон УПА в концлагері у нього вже не було.
Про які анті-жидовськи дії УПА можна казати, якщо НАЙВИЩИЙ КОМАНДИР після Шухевича був по національності жидом, й він користувався НАЙВИЩИМ можливим авторітетом навіть у концлагері.
Якщо б всратий Бубочко запам'ятав хоча б ці прості речі, разом зі своїм дегенератами-батьками папой Ізей та мамой Рімой та десятками тисяч подібних дегенератських совкових деградантів-жидів, у нашій країни хоч у далекій перспективі з'явівся би невеличкий лучік надія від усіх всіх клятих совкових жидів, яких требя нам тягнути як гіри на ногах, не перестріляти цих дебільних покидьков неможна, ні в Ізрайль депортувати. Приходиться жити поруч з напів-людьми, напів-мавпами, які не можуть запам'ятати самі прості речі. Або може й можуть, але ці мерзотні тварини навмистно грають ПРОТИ українців, за свій Великий Ізраіль.
Спасибо США, что сглаживает все время зеленые косяки!
Байден не принял Маркарову как посла, но зеленое дерьмо не чешется...
Хотят от Китая поддержки, а посла не шлют---для китайцев это оскорбление и неуважение!
Уклонист это специально делает? главдипломат хренов с района!