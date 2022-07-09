Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №479 глави держави з'явився на сайті Офісу президента у суботу, 9 липня.

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - говориться у тексті указу.

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