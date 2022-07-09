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звільнення (1511) Мельник Андрій (223)

Посла України в Німеччині Мельника звільнено, - указ Зеленського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

мельник,андрій

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення посла України в Німеччині Андрія Мельника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ №479 глави держави з'явився на сайті Офісу президента у суботу, 9 липня.

"Звільнити Мельника Андрія Ярославовича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Федеративній Республіці Німеччина", - говориться у тексті указу. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольцу бракує лідерства та сміливості, - посол Мельник

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+109
а Ермака слабо звільнити?
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09.07.2022 18:22
+85
Слабо.
Потому,что у Ермака большая и толстая папка с компроматом на ЗЕдегенирата.
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09.07.2022 18:25
+76
Слабо. Єрмак керівник Зеленського.
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09.07.2022 18:27
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Специфіка в безмежній безвідповідальності. Так сралін числився секретарем убийбюро
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09.07.2022 18:55 Відповісти
Посада брати на себе всю брудну відповідальність, яку не хоче брати президент.
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09.07.2022 19:47 Відповісти
Звільнили за правду. Бандера наш національний герой, ми знаємо чому, та треба боротись против міфів радянської пропаганди.
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09.07.2022 18:37 Відповісти
Похоже, это условие для дальнейшей помощи от Германии....
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09.07.2022 18:37 Відповісти
В принципі, було зрозуміло, що цим закінчиться.
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09.07.2022 18:37 Відповісти
Ка гебе очікувано
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09.07.2022 18:56 Відповісти
Сосиска нарешті спрацювала, а що далі, невже підвищення?
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09.07.2022 18:38 Відповісти
Українці звільняють зеленського з посади президента України, як зрадника України та не Українця.
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09.07.2022 18:39 Відповісти
Українці ще не доросли до такого. Сподіваюся, що ія страшна війна змусить їх дорослішати.
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09.07.2022 18:45 Відповісти
взрослеют на фронтах, а в тылу процентная величина инфантилов таким образом вырастает, и у них всё-таки больше шансов уцелеть, втыкая не в теплик. а в зелемарафон.
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09.07.2022 18:55 Відповісти
самое печальное что многие особи например женского пола вообще не раздупляют что происходит в стране до и во время войны .. онихавают все это зеленое гавно
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09.07.2022 23:01 Відповісти
идиотизм не имеет гендерного предпочтения, но должен заметить, что самые необоримые долбоёбы как правило, мне попадались среди мужского пола.
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10.07.2022 00:48 Відповісти
Штайнмайер вставил Мельнику ответный фитиль.
Хватит портить берлинский воздух.
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09.07.2022 18:41 Відповісти
кто знает - Сивохо хоть как-то владеет немецким?
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09.07.2022 18:42 Відповісти
он может обосцатся хорошо от пива баварского....
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09.07.2022 19:19 Відповісти
Пивом? Конечно!!
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09.07.2022 21:10 Відповісти
Пикро,не ******* правди ні там ,ні тут. Прикро....за хлопців які гинуть без сутьтєвої допомоги від тих і тутошніх...прикро.
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09.07.2022 18:42 Відповісти
А дерьмака
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09.07.2022 18:43 Відповісти
З величезною повагою ставивися до посла Украіни в Німеччині , Андрія Мельника !

Причина звільнення , не відома 😠
Цікаво , хто із слуг Зе , посяде місце в посольстві Украіни в Німеччині ?!

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09.07.2022 18:43 Відповісти
Що, Шольц дужк наполягав? Може, пообіцяв Зеленському пообіцяти обіцянку?
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09.07.2022 19:42 Відповісти
Вот, что примечательно: уволили Мельника, и сразу же нашлись снаряды для "Гепардов"
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09.07.2022 18:44 Відповісти
еще на одиннадцать минут огня нашли?? Но зато "потеряли" бронетранспортёры Fuchs. Ну, как потеряли... сказали, а вдруг завтра война с другом владимиром, а у нас бронетранспортёры закончились.
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09.07.2022 18:50 Відповісти
кто-нибудь в курсе - Хомчак хоть чуть-чуть владеет немецким?
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09.07.2022 18:45 Відповісти
Шпрехен зи дойч? Конечно пью!
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09.07.2022 19:44 Відповісти
Не шпрехен, а тринкен!)
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09.07.2022 21:12 Відповісти
вульгарний і тупий блазень-маріонетка призначає і звільняє послів в Україні - стільки часу минуло, а ніяк не можу звикнути
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09.07.2022 18:48 Відповісти
Є таке, досі не можу звикнути, що воно у нас замість президента
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09.07.2022 22:25 Відповісти
Договор браццкий Молотов-Риббентроп Бере паузу...путлер назначит нового посла...мабуть Маряну Безуглу... буде Штирлицом в юбке
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09.07.2022 18:51 Відповісти
Мельник представлял Украину субъектом европейских видносын, что очень раздражало немцев. Это больше подходит для посла в Америке или Великобритании, возможно там ему и место.
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09.07.2022 18:52 Відповісти
та йдуть вони лісом, вони самі свою суб"єктінсть мало не втратили через шашні з газпромом, було би не до сміху їм. Диви яка цяця пихата, всіх вважають гіршими від себе.
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09.07.2022 19:05 Відповісти
Они считают Рюриковичей арийцами, а земли Руси своими.
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10.07.2022 14:55 Відповісти
мнение тупого бота никого здесь не волнует
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09.07.2022 18:59 Відповісти
Дипломат VS блазень...
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09.07.2022 18:55 Відповісти
що за фігня ,хто кращий того приберем , а заміни завгоспу не знаходимо.....
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09.07.2022 18:57 Відповісти
Цей вже допатякався?
Але ж це всеодно не відволіче від питання Єзрадника!
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09.07.2022 19:02 Відповісти
Браво. Первый пшёл. Значит замечен с кацапоагентами
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09.07.2022 19:09 Відповісти
Так вот почему его переводят в заместители Кулебы...
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09.07.2022 19:19 Відповісти
Leber печень wurst колбаса. До 15 евро за кило. В каждой земле свой рецепт. Мельник отмороженный конечно. Уровень дипломатии.... дипломатов надо каждые три года менять. Чтобы не успели завербовать
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09.07.2022 19:12 Відповісти
Хах. У нього була сама адекватна та правильна поведінка.

Ви просто не представляєте куди він попав.

Німеччина це метрополія росії. Для німецьких політиків росія це їх ресурсна колонія ще з часів як їх предки створили російську імперію.

Німецькі політики, а точні германські клани інтереси яких вони представляли хотіли багатополярний світ та повалення сша. І тут на тобі появилась Україна, український народ і українські дипломати які поломали весь їх план.

А тепер представте собі що Мельник попадає в таке оточення де одні вороги. Ось тому він як міг так привертав увагу до себе щоб заодно люди звертали увагу на слова та дії тих з ким він контактував. Бо коли тобі як дипломату після нападу на твою країну заявляють що ще пару годин і настане новий світовий порядок ті кого ти вважав партнерами то це багато про що каже.
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09.07.2022 19:30 Відповісти
Мельника завербовала немецкая политическая элита чтобы он размазывал их по стенке на глазах избирателей
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09.07.2022 19:31 Відповісти
Мельника завербовала московская "илитка",чтобы он размазывал по стенке Украину!
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09.07.2022 21:18 Відповісти
Зе настільки тупий та ******** на голову, він явно обкурився і замість Дєрмака звільнив посла. Чи не єдиний посол, який був на своєму місці і різав правду фрікам в очі.
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09.07.2022 19:15 Відповісти
Давно пора !!! Безмозглий болтун тільки позорив Україну ! Добре б було ,якби це був початок ,бо там високо їх ще немірено !!!
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09.07.2022 19:17 Відповісти
Боневтік- то не Україна.
Україну він захищав.
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10.07.2022 01:35 Відповісти
Нашо послів звільняти, які в курсі всіх справ та працюють для України? дЕрьмака и Ко звільняти треба.
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09.07.2022 19:17 Відповісти
Бо з Мельником в Німеччині з правлячої коаліції більше ніхто не спілкувався, настільки токсичним він став, і не має значення хто правий у даній ситуації, бо якщо посол не має доступу до урядових кіл, натомість має налаштоване проти себе суспільство країни в якій працює, користі від такого посла жодної.
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09.07.2022 19:24 Відповісти
Мельник говорив правду, а "дипломатію" та "політику" вигадали щоб загорнути брехню у красиву обгортку. ДОСИТЬ БРЕХНІ!
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09.07.2022 22:57 Відповісти
він не говорив правду, а дозволяв собі ображати канцлера ФРН. Це не посол.
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09.07.2022 23:56 Відповісти
Цензор мог бы и написать, что цель увольнения - повышение... назначение заместителем министра иностранных дел. А то вижу, народ волнуется...)
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09.07.2022 19:18 Відповісти
А Єрмак щє на місці?
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09.07.2022 19:18 Відповісти
Якщо Зеленський нездатен посадити російську агентуру- жОПу, зай пише заяву про звільнення. Злочинцю немісце Президента
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09.07.2022 19:18 Відповісти
Цей дипломат достойний політик.

Чого варті його дії на слова німецьких кланів про новий світовий порядок та рекомендацію Україні капітулювати. Сильна людина.
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09.07.2022 19:22 Відповісти
То по вашому задача посла - сратися зі всіма навкруги? Тоді дісно, Мельник був майстер своєї справи...
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09.07.2022 21:53 Відповісти
Він срався не з усіма, а тількі з німцями. Срати на них. Браво пане Мельник!
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09.07.2022 23:02 Відповісти
Мда... якщо вам не потрібен результат, то можете сратися
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10.07.2022 00:55 Відповісти
Він не срався з німцями. Він срався з пуйловськими підстилками.
І гарно працював з чесними медіа. Саме чесні медіа в Німеччині зформували суспільну думку проти цапсьтана, тому цим шольцам не залишилося шансів вилизувати дупу пуйлу
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10.07.2022 01:43 Відповісти
Коли чекати Указ про капітуляцію?
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09.07.2022 19:36 Відповісти
і зробити ротацію з єрмаком... подивимось на що вони здатні на нових посадах. за Мельника я впевнений...
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09.07.2022 19:52 Відповісти
По-перше, Мельник в такій же агресивній манері вимагав від Німеччини важке озброєння, як і слуга голобородько. Але не всім можна так робити. По-друге, Мельник в інтерв'ю одному козлу сказав про С.Бандеру, як про національного героя. А козел 1:1 повторював рашистську легенду з ключовими словами: фашисти, колаборант, вбивця на етнічному грунті, вбито 100000 чи 800000 євреїв і тисячи поляків. Бубочка зрозуміло не зміг ніяк заперечити козлу, краще пожертвувати послом
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09.07.2022 19:57 Відповісти
Дегенерату ЗЕ треба було б засвоїти три прості речі, коли йде така розмова

1. Бандера всю війну просидів у Заксенхаузені. Вимога у німців до нього була одна едина - відмовитися від державністі України. І тоді був би в шоколаді, ходив би по вечорінках та ресторанах з Власовим.

2. Обидва РІДНІ брати Ст. Бандери загинули у концлагері АУШВІЦ, куди вони були кинуті німцями.

3. Ну а щодо операцій УПА, таких як так звана "Волинська різня", то тоді УПА воювала на шість фронтів фактично, перший радянсько-гітлерівськи війска, другий, а може у перший за значемостю - війна з двома ворожуючими між собою польскими арміями, одна з которих підкорялась польскому уряду у Лондоні, друга Сталіну. Ця війскова операція була УСПІШНОЮ ВІДПОВІДДЮ обом польским арміям, що вбивали мирних українців суто по єтнічним ознакам.

4. Щодо жидів, їх було немало у УПА. Могу вам навести приклад Гершеля Келлер, який працював начальником медичною служби УПА, та мав найвищий можливий чин у УПА. Він став всесвітньо відомим по повстанню вояків УПА у полоні - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

Зверніть увагу, що повстання вояків УПА очолили Гершель Келлер, тобто він користувався найвищим авторітетом у вояків УПА, хоча зрозуміло, що ніяких генеральских погон УПА в концлагері у нього вже не було.
Про які анті-жидовськи дії УПА можна казати, якщо НАЙВИЩИЙ КОМАНДИР після Шухевича був по національності жидом, й він користувався НАЙВИЩИМ можливим авторітетом навіть у концлагері.

Якщо б всратий Бубочко запам'ятав хоча б ці прості речі, разом зі своїм дегенератами-батьками папой Ізей та мамой Рімой та десятками тисяч подібних дегенератських совкових деградантів-жидів, у нашій країни хоч у далекій перспективі з'явівся би невеличкий лучік надія від усіх всіх клятих совкових жидів, яких требя нам тягнути як гіри на ногах, не перестріляти цих дебільних покидьков неможна, ні в Ізрайль депортувати. Приходиться жити поруч з напів-людьми, напів-мавпами, які не можуть запам'ятати самі прості речі. Або може й можуть, але ці мерзотні тварини навмистно грають ПРОТИ українців, за свій Великий Ізраіль.
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09.07.2022 20:53 Відповісти
Co to za brednie? Rzeż wołyńska na Polakach to fakt i aprobował to Bandera a wykonywał Szuhevycz. Jaka oobrona etnicznych ziem ukraińskich? Kto kogo zaatakował? Pan zna historię?
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09.07.2022 22:18 Відповісти
Тут говоримо про німців а не Польско-Українські стосунки пане.
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09.07.2022 23:06 Відповісти
За Ермака молчит,язык в жопу засунул. Потому что знает.
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09.07.2022 20:05 Відповісти
От шо ЗЕбильное творит, а ермаки, верещуки, татаровы и прочие нели штепы все при деле.
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09.07.2022 20:17 Відповісти
Та щас , він - головний режисер і сценарист по відосиками, ніким замінити.
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09.07.2022 20:17 Відповісти
...и ВСУ разогнать, а то они дружеский шашлык с агрессором и оккупантом кушать мешают.
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09.07.2022 20:21 Відповісти
Відверто кажучи, було соромно за невихованість нашого дипломата і абсолютну відсутність дипломатичного такту. Нехай, якщо здатний, займеться іншою сферою діяльності.
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09.07.2022 20:42 Відповісти
Будь у Мельника те про шо ти верзеш ми б мали ще мінус тисячу життів
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09.07.2022 21:30 Відповісти
Соромно за німеччину а не за посла.
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09.07.2022 23:08 Відповісти
Зеля псіханув на Штанмайєра а німці обурились і тормознули з доставкою зброї. За добрі стосунки і зброю ,німців Зеля ублажив головою Мельника.
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09.07.2022 20:52 Відповісти
Дебіл *** в усіх студіях вставали коли туди входив Мельник
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09.07.2022 21:27 Відповісти
Вставали і виходили?
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09.07.2022 21:49 Відповісти
Только насрал,и ушел.
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09.07.2022 21:31 Відповісти
мельник и Опа своим непрофессионализмом, хамством и тупостью сделали все, чтобы немцы к нам относились хуже, а оружие пришло как можно позже! И только идиот этого НЕ понимает!

Спасибо США, что сглаживает все время зеленые косяки!
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09.07.2022 21:43 Відповісти
Немцьі и без Мельника так к нам относились. Он просто как прямой человек на ето отреагировал. Побольше бьі таких людей во власти.
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09.07.2022 23:11 Відповісти
Потрібно відстоювати и свою позицію без хамства. Особи на державних посадах мають це розуміти.
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10.07.2022 08:10 Відповісти
Нарешті прибрали цього полудурка... Хоча це треба було зробити одразу після перших же його заяв.
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09.07.2022 21:51 Відповісти
Зебил не собирается послов в США и в Китай назначить???
Байден не принял Маркарову как посла, но зеленое дерьмо не чешется...
Хотят от Китая поддержки, а посла не шлют---для китайцев это оскорбление и неуважение!
Уклонист это специально делает? главдипломат хренов с района!
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09.07.2022 21:57 Відповісти
воно все робило щоб зіпсувати відносини з Німеччиною
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09.07.2022 22:01 Відповісти
В дупу німеччину.
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09.07.2022 23:12 Відповісти
Za słowa.o.Banderze i Polakach powinien być dawno odwołany. Może to pożyteczny idiota próbujący nas skłócić? Niech żyje Ukraina i Rzeczpospolita.
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09.07.2022 22:15 Відповісти
что не так он сказал о Бандере?
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10.07.2022 00:43 Відповісти
Так его и уволили после слов о Бандере. Когда унижал кастратов немцев это было забавно, а Польша и Израиль это уже не смешно.
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10.07.2022 05:19 Відповісти
Може, Мельник сказав, що нацисти посадили Бандеру в концтабір, а німці образилися за цю правду? За Гітлєра стало обідно, да? )))
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10.07.2022 13:43 Відповісти
лысый будет послом !!!
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09.07.2022 23:18 Відповісти
Думаю Мельник сделал свое дело. И сделал хорошо. Когда надо было называть вещи своими именами, он это делал. Не комфортные, но правильные слова. Это поспособствовало результату. Сейчас Германия наконец зашевелилась. И настало время убрать этот элемент дискомфорта в отношениях с немецкими политиками.
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10.07.2022 00:42 Відповісти
Странно посол Мельник был на своём месте и как никто отстаивал интересы Украины
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10.07.2022 05:58 Відповісти
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